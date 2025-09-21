جانشین فرمانده سپاه فجر استان فارس گفت: بیش از ۸۰۰۰ عنوان برنامه توسط سپاه و بسیج در سراسر استان فارس برگزار خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سرهنگ هاشم جمالی در نشست خبری به مناسبت هفته دفاع مقدس، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای جنگ دوازده‌روزه، به تشریح برنامه‌های محوری این هفته در استان فارس پرداخت.

او با اشاره به جنگ دوازده‌روزه اخیر، آن را برگ زرینی در کارنامه افتخارات نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: ایمان به خدا، وحدت ملی، رهبری مقتدر و نیرو‌های مسلح توانمند، چهار مولفه اصلی پیروزی در این نبرد نابرابر بودند.

سرهنگ جمالی همچنین با بازخوانی جمله تاریخی امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه جنگ یک نعمت بود، به دستاورد‌های نظام در حوزه خودکفایی، قدرت منطقه‌ای و اقتدار نظامی اشاره کرد.

او اعلام کرد: بیش از ۸۰۰۰ عنوان برنامه توسط سپاه و بسیج در سراسر استان فارس برگزار خواهد شد. شبیه‌سازی عملیات طریق‌القدس و نمایشگاه دفاع مقدس در بلوار مدرس شیراز از دوم تا هشتم مهرماه؛ رزمایش "هزار مدرسه، هزار روایت" با حضور راویان دفاع مقدس در مدارس استان؛ رونمایی از ۳۰ عنوان کتاب دفاع مقدس و تجلیل از نویسندگان حوزه پایداری در یکم مهرماه؛ پویش ملی کتابخوانی با محوریت کتاب «غروب آخرین روز»؛ جشنواره فرهنگی‌هنری پیش‌اجلاسیه شهیدان راه قدس در آستانه کنگره ملی این شهدا در ۲۷ مهرماه؛ تکمیل دفترچه‌های سرگذشت‌پژوهی شهدا همزمان با برگزاری دومین کنگره ملی شهدای استان فارس؛ نمایش میدانی "وارث" در شهرستان گراش از ۴ تا ۶ مهرماه؛ اجلاسیه شهدای اهل سنت استان فارس در شهرستان خنج؛ برنامه "شب‌های ستاره‌های شهر" در پشت ارگ کریم‌خان از ۳ تا ۵ مهرماه اهم این برنامه‌های این هفته است.

جانشین فرمانده سپاه فجر استان فارس همچنین به برگزاری بیش از ۱۰۰۰ یادواره شهدا در پایگاه‌ها و نواحی مقاومت؛ مسابقات ورزشی و پیاده‌روی خانوادگی در سراسر استان در روز جمعه سوم مهرماه؛ تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس با حضور مسئولان استانی؛ برگزاری اردو‌های جهادی و افتتاح پروژه‌های محرومیت‌زدایی؛ نواختن زنگ مقاومت در مدارس استان در روز اول مهرماه و شب شعر و خاطره‌گویی با حضور هنرمندان و رزمندگان از دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس در استان فارس است.

سرهنگ جمالی از تلاش خبرنگاران در پوشش و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت قدردانی کرد و گفت: برنامه‌های هفته دفاع مقدس امسال با شکوهی دوچندان و استقبال گسترده مردمی برگزار خواهد شد.