مصر اواخر روز شنبه اعلام کرد که استقرار نظامی آن در شبه جزیره سینا با هدف تأمین امنیت مرز‌های ملی و مطابق با معاهده صلح ۱۹۷۹ با اسرائیل است.

این بیانیه پس از آن منتشر شد که وب‌سایت خبری آمریکایی اکسیوس گزارش داد که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل از دولت ترامپ خواسته است تا مصر را برای کاهش استقرار نظامی در سینا تحت فشار قرار دهد. مقامات اسرائیلی ادعا کردند که این استقرار، نقض معاهده صلح است.

سرویس اطلاعات دولتی مصر (SIS) در بیانیه‌ای اعلام کرد: «نیرو‌های مستقر در سینا در درجه اول با هدف تأمین امنیت مرز‌های مصر در برابر همه خطرات، از جمله تروریسم و ​​قاچاق، فعالیت می‌کنند و این کار با هماهنگی قبلی با طرفین معاهده صلح انجام می‌شود.»

این خبرگزاری افزود که مصر در طول تاریخ خود هرگز هیچ معاهده یا توافقی را نقض نکرده و همچنان کاملاً به حفظ توافق صلح متعهد است.

آکسیوس با استناد به یک مقام آمریکایی و دو مقام اسرائیلی اعلام کرد که نتانیاهو در دیدار روز دوشنبه خود با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا در قدس اشغالی، فهرستی از فعالیت‌های مصر در سینا را به او ارائه داد که به گفته او به طور قابل توجهی توافق صلح را که ایالات متحده به عنوان ضامن آن عمل می‌کند، نقض می‌کند.

توافقنامه کمپ دیوید بین مصر و اسرائیل در واشنگتن توسط انور سادات، رئیس جمهور وقت مصر و مناخیم بگین، نخست وزیر وقت اسرائیل امضا شد.

شبه جزیره سینا طبق این پیمان به مناطق نظامی تعیین شده با محدودیت‌های مختلف در مورد نیرو‌ها و تسلیحات برای مصر و اسرائیل تقسیم شد.

مصر همچنین هرگونه تلاش برای گسترش عملیات نظامی در نوار غزه یا آواره کردن فلسطینی‌ها از سرزمین خود را رد کرد.

قاهره بار دیگر بر حمایت خود از تأسیس کشور فلسطین در امتداد مرز‌های ۴ ژوئن ۱۹۶۷ با قدس شرقی به عنوان پایتخت آن تأکید کرد.

منبع: آناتولی