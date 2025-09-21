باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه نسیم به منظور گرامیداشت مقام شامخ شهدا و تقدیر از جانفشانی‌ها و رشادت‌های یادگاران هشت سال دفاع مقدس، برنامه‌های کنداکتور خود را منعطف با این هفته تدارک دیده است.

«جنگ دوست داشتنی»، «نسیمی شو»، «نسیم آوا»، «هزار و یک» و «نمای نزدیک» از جمله برنامه‌هایی است که از این شبکه در هفته دفاع مقدس به روی آنتن خواهد رفت.

علاقمندان می‌توانند برنامه‌هایی با نگاه به هفته دفاع مقدس را در ساعت‌های زیر مشاهده نمایند.

«نمای نزدیک» هر شب ساعت ۲۲، «جنگ دوست داشتنی» هر شب ساعت ۲۲:۳۰، «نسیم آوا» چهارشنبه و پنجشنبه ساعت ۲۰، «هزار و یک» ساعت ۲۲:۳۰ و «نسیمی شو» ساعت ۲۰.