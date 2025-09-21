باشگاه خبرنگاران جوان - پس از بازبینی ۱۸۳ اثر خارجی برای حضور در بخش بین‌الملل سی‌وهفتمین جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان، ۱۸ اثر برای حضور در این رویداد انتخاب شدند.

در این دوره، ۱۸۳ فیلم خارجی متقاضی حضور در جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان بودند که از میان آثار رسیده به دبیرخانه، ۱۸ اثر (شامل ۹ فیلم بلند و ۹ فیلم داستانی و پویانمایی کوتاه) برای حضور در این دوره انتخاب شدند.

در میان آثار بلند انتخاب‌شده برای جشنواره فیلمسازانی از کشور‌های آلمان، اسپانیا، اسلوونی، بلژیک، پرو، جمهوری چک، چین، دانمارک، روسیه، شیلی، فرانسه، آلمان، کانادا و کره‌جنوبی حضور دارند.

در این دوره از جشنواره در بخش فیلم‌های بلند داستانی، ۹ اثر خارجی و سه اثر ایرانی با هم رقابت می‌کنند. در بخش آثار کوتاه (داستانی و پویانمایی) نیز ۹ اثر خارجی و چهار اثر ایرانی به رقابت می‌پردازند.

سی‌و‌هفتمین جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان، سه بخش ملی (فیلم‌های بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بین‌الملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر سال جاری با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان برگزار می‌شود.