باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - در پایان هفته سوم رقابتهای لیگ برتر فوتسال بزرگسالان باشگاههای مازندران، تیمهای هیرکانی کلاردشت و ستاره نوین ساری به ترتیب در صدر جدول گروههای شرق و غرب قرار گرفتند.
حساسترین بازی گروه شرق بین تیمهای جوانان قلعهسر نکا و شهدای رستمکلا نیمه تمام ماند.
این بازی در حالی که با نتیجه ۳ بر ۱ به سود شهدای رستمکلا در سالن ورزشی سردار شهید طوسی نکا در جریان بود به دلیل هجوم تماشاگر تیم میزبان، ناتمام ماند.
مهدی ناصری در این بازی برای شهدای رستمکلا هت تریک کرد ولی چه فایده که این بازی به نیمه وقت اول نرسیده، رها شد.
با توجه به اینکه تیم جوانان قلعهسر نکا ۴ امتیازی و شهدای رستمکلا ۳ امتیازی بود، برنده این دیدار میتوانست به صدر جدول برود.
ستاره نوین ساری با پیروزی پرگل ۴ بر ۱ مقابل پرسپولیس داربکلا، ۵ امتیازی شد و به صدر جدول گروه شرق رفت.
نگین سبز شیرگاه نیز در دومین بازی خود به تساوی ۱-۱ برابر مقابل مهمانش تیم شهید عرفان ساری رضایت داد تا با ۲ بازی و ۴ امتیاز، جایگاه دوم را با تفاضل گل بهتر از جوانان قلعهسر نکا در اختیار بگیرد.
تیم شهید عرفان ساری با ۲ امتیاز، رتبه پنجم گروه شرق را بالاتر از تیمهای ۱ امتیازی و ته جدولی پرسپولیس داربکلا و پیام شهدای مهدیرجه به خود اختصاص داد.
تیمهای کلاردشتی هیرکانی و شاهین با پیروزی مقابل حریفان خود ۷ امتیازی شدند و به خاطر اختلاف در تعداد تفاضل گل به ترتیب در صدر و جایگاه دوم جدول ردهبندی گروه غرب لیگ برتر فوتسال بزرگسالان باشگاههای مازندران ایستادند.
هیرکانی کلاردشت در نبرد حساس تیمهای ۴ امتیازی، با حساب ۲ بر ۱ تیم سفیر را در سالن ورزشی پیام اعظم (ص) آمل از پیش رو برداشت.
سفیر آمل با ۴ امتیاز و تفاضل گل بهتر از تیم همشهری اش تیم شهریار به رتبه سوم جدول رفت.
شاهین کلاردشت با همین نتیجه میزبانش پیام مهر ساری را در سالن ورزشی خیری مقدم مغلوب کرد.
شهریار آمل بهترین نتیجه هفته را با برتری ۴ بر صفر در بازی بیرون از خانه مقابل تیم شهدای فریدونکنار کسب کرد.
پویندگان امیرکلا نیز اولین پیروزی فصل را با برتری ۴ بر ۲ مقابل آکام خزر چمستان جشن گرفت.
در این گروه تیمهای پیام مهر ساری، پویندگان امیر کلا، آکام خزر چمستان و شهدای فریدونکنار، همگی با ۳ امتیاز و به خاطر اختلاف در تفاضل گل، رتبههای پنجم تا هشتم را بین خود تقسیم کردهاند.