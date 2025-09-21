نمایندگان مجلس آمریکا برای تثبیت روابط، سفری کم‌سابقه به چین انجام دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی -  گروهی از نمایندگان مجلس آمریکا روز یکشنبه برای مذاکره به چین سفر کردند. اولین هیئت نمایندگان مجلس آمریکا که از سال ۲۰۱۹ به این کشور سفر کرده‌اند، در حالی که دو اقتصاد بزرگ جهان در تلاش برای تثبیت روابط دوجانبه، تعاملات خود را افزایش می‌دهند.

طبق گزارش یک گروه رسانه‌ای که توسط سفارت ایالات متحده در چین سازماندهی شده است، این هیئت دو حزبی با لی کیانگ، نخست‌وزیر چین در تالار بزرگ خلق در پکن دیدار خواهد کرد.

این سفر که این ماه اعلام شد، پس از تماس تلفنی روز جمعه بین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و شی جین‌پینگ در حالی صورت می‌گیرد که هر دو کشور به دنبال راهی برای خروج از دوره‌ای از روابط پرتنش هستند که به دلیل تنش‌های تجاری، محدودیت‌های ایالات متحده در مورد تراشه‌های نیمه‌هادی، مالکیت تیک‌تاک، فعالیت‌های چین در دریای چین جنوبی و مسائل مربوط به تایوان که پکن آن را بخشی از قلمرو خود می‌داند، تشدید شده است.

هیئت آمریکایی به ریاست آدام اسمیت، نماینده دموکرات ایالات متحده حضور دارد. او رئیس سابق و دموکرات ارشد فعلی کمیته خدمات مسلح مجلس نمایندگان است که بر وزارت دفاع و نیرو‌های مسلح ایالات متحده نظارت دارد.اسمیت در ۹ سپتامبر به ان‌بی‌سی نیوز گفت که آغاز گفت‌و‌گو‌های دوجانبه مهم است.

او گفت: "صرفاً صحبت کردن با چین به معنای تأیید هر کاری که آنها انجام می‌دهند نیست. چین یک کشور بزرگ و قدرتمند است. ما یک کشور بزرگ و قدرتمند هستیم. فکر می‌کنم باید در مورد آن صحبت کنیم. " اندکی پس از اعلام این سفر، پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا اولین گفتگوی خود را با دونگ جون، همتای چینی خود انجام داد و تأکید کرد که ایالات متحده به دنبال درگیری با چین نیست، اما از منافع حیاتی خود در منطقه آسیا و اقیانوسیه محافظت خواهد کرد.

منبع: رویترز 

تبادل نظر
