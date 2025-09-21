باشگاه خبرنگاران جوان - با پیشرفت علم پزشکی، به‌ویژه در حوزهٔ درمان ناباروری، زوج‌های زیادی که امکان فرزندآوری طبیعی ندارند، حالا می‌توانند با کمک روش‌هایی مثل لقاح مصنوعی، اهدای تخمک و اسپرم، انتقال جنین و استفاده از رحم جایگزین (رحم اجاره‌ای) صاحب فرزند شوند.این روش‌ها در نگاه اول، راه‌حل‌های ساده و کاربردی برای یک مشکل پزشکی به نظر می‌رسند. اما در عمل، با پرسش‌ها و چالش‌های مهمی روبه‌رو هستند؛ به‌ویژه وقتی پای مسائل شرعی، اخلاقی و فقهی به میان می‌آید.

در جامعه‌ای که شرع و اعتقادات دینی با تار و پود و بافت فکری مردم عجین است، تنها موفق بودن این روش‌ها از نظر علمی کافی نیست. باید دید انجام آنها از نظر شرعی چه حکمی دارد. آیا گرفتن اسپرم یا تخمک از فردی غیر از همسر جایز است؟ آیا می‌توان جنینی را که از یک زن و شوهر تشکیل شده، به رحم زن دیگری منتقل کرد؟ حکم لمس و نگاه در مراحل درمان چیست؟ و اصلاً بچه‌ای که با این روش‌ها به دنیا می‌آید، از نظر فقهی فرزند چه کسی محسوب می‌شود؟

این‌ها تنها بخشی از پرسش‌های فقهی است که نیاز به بررسی دقیق دارند.از طرفی، همهٔ مراجع تقلید نظر یکسانی دربارهٔ این موضوعات ندارند. برخی از آنها استفاده از این روش‌ها را تنها در موارد ضروری مجاز می‌دانند و برخی دیگر شرایط ساده‌تری را در نظر گرفته‌اند. به همین دلیل، آشنایی با دیدگاه‌های فقهی دربارهٔ این مسائل برای خانواده‌ها، پزشکان، و حتی قانون‌گذاران اهمیت زیادی دارد.

برای درک بهتر جزئیات این احکام و آگاهی از شرایط صحیح استفاده از این روش‌ها، با حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر «محمدعلی قاسمی» مدیر گروه فقه پزشکی مرکز ائمهٔ اطهار و مرکز موضوع‌شناسی احکام فقهی گفت‌وگو کرده‌ایم.