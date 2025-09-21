باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - تلویزیون سوریه گزارش داد که ابومحمد الجولانی، رئیس جمهور موقت سوریه برای شرکت در هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، که اولین سفر رسمی یکی از سران سوری به ایالات متحده از سال ۱۹۶۷ است، وارد واشنگتن شده است.
به گفته این کانال، الجولانی را چهار وزیر همراهی میکنند. انتظار میرود این سفر فرصتی برای بحث در مورد احیای روابط دیپلماتیک بین سوریه و ایالات متحده، از جمله بازگشایی سفارت سوریه در واشنگتن فراهم کند.
در ۲۴ سپتامبر(۲ مهر)، الجولانی در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خواهد کرد. جنیفر جیکوبز، خبرنگار ارشد کاخ سفید در CBS News، این هفته گفت که برنامههایی برای دیدار دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و رئیس جمهور موقت سوریه در حاشیه این نشست در حال تدوین است.
در ۱۴ مه (۲۴ اردیبهشت)، ترامپ در ریاض با الجولانی گفتوگو و اعلام کرد که واشنگتن لغو تحریمهای چند دههای علیه دمشق را آغاز خواهد کرد. در ۱ ژوئیه (۱۰ تیر)، او یک فرمان اجرایی را امضا کرد که رسماً تحریمهای یکجانبه علیه سوریه را پایان میداد.