سال تحصیلی جدید حوزه‌های علمیه گلستان با حضور دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور و نماینده ولی فقیه در استان آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی - آیت الله شب زنده‌دار دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور در این مراسم گفت: شما جزو سربازان و وفاداران به اسلام قرار دارید و اگر بخواهیم سال تحصیلی جدید احسن سال‌ها و احسن الاعمال باشد، باید به سلوک و شیوه‌های تحصیل تأمل بیشتری کنیم.

او افزود: موفقیت یک عالم دینی به عناصری، چون استعداد بیان شیوا و تبیین رسا پایبند است و در بین همه اینها دو چیز اولویت دارد، زهد یعنی عدم دلبستگی به دنیا و تعلقات آن) و دلسوزی و خیرخواهی که بواسطه آن کلام و سخن بر دل‌ها می‌نشیند.

وی خطاب به طلاب گفت: خوب درس بخوانید و کمر همت را محکم ببندید و مجاهدانه در این مسیر حرکت کنید. مباحثه، پیش مطالعه و تدریس باعث ترقی در این امر می‌شود.

آیت الله نور مفیدی نماینده ولی فقیه و امام جمعه گرگان

خطاب به طلاب گفت: باید افتخار کنید که در این مسیر گام برداشتید و می‌توانید به اسلام و اهل بیت خدمت کنید و این بالاترین عمل صالح است.

او افزود: تحصیل علم دانش معرفت و فهم درست اسلام و انتقال آن به مردم ثواب است چرا که این کار کار انبیاست.

امام جمعه گرگان گفت: دنیا را عزم‌ها تغییر می‌دهد امروز هم مرهون عزم راسخ مقام معظم رهبری هستیم و در دفاع ۱۲ روزه آن را دیدیم عزمی که ذره‌ای در آن سستی نیست.

به گفته حجت الاسلام ابراهیمی فر مدیر حوزه‌های علمیه گلستان، در استان 21 مدرسه با هزار و 500 طلبه در حال فعالیت هستند.

