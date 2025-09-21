باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - نشست خبری گرامیداشت هفته گردشگری، با حضور انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی امروز یکشنبه ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۴ برگزار شد.
انوشیروان محسنیبندپی معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت: پنجم مهر ماه روز جهانی گردشگری است که یادآور جایگاه بیبدیل این حوزه است. رویکرد امسال ما حرکت به سوی گردشگری سبز، هوشمند و مبتنی بر توانمندسازی جوامع محلی خواهد بود.
محسنی بندپی با اشاره به اصل ۵۰ قانون اساسی بیان کرد: با توجه به اصل ۵۰ قانون اساسی که همه موظف به حفظ محیط زیست و میراث فرهنگی هستند؛ در برنامه امسال، شناسایی و تشویق هتلها و تاسیساتی که شاخصهای زیستمحیطی را رعایت میکنند در دستور کار قرار گرفته است. لذا با حضور مدیران کل توسعه گردشگری داخلی، زیرساختها و طبیعتگردی، تلاش خواهیم کرد شاخصهای فنی و زیستمحیطی در این حوزه را تقویت کنیم.
وی در خصوص رشد ظرفیتهای کشور بیان کرد: در برنامه توسعه مکلف هستیم که سالانه ۱۰۰ هتل افتتاح کنیم تا تعداد هتلهای کشور به حدود ۱۹۰۰ واحد برسد. لذا شناسایی استعدادها و ظرفیتهای بومی استانها و حمایت از برگزاری رویدادهای محلی یکی از اولویتهای ما خواهد بود.
افزایش ۴۸/۵ درصدی گردشگران نسبت به سال گذشته
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی از افزایش ۴۸/۵ درصدی گردشگران گفت: امسال در مقایسه با سال گذشته، افزایش ۴۸/۵ درصدی ورود گردشگران را در فروردین ۱۴۰۴ داشتیم. لذا ثبت بیستونهمین اثر جهانی ایران، تدوین سند گردشگری سلامت با همکاری وزارتخانههای امور خارجه، بهداشت، اطلاعات، فرهنگ و آغاز پروژههای جدید در حوزه گردشگری، نشان میدهد این صنعت در دولت چهاردهم در مسیر تحولات اثربخش قرار گرفته است. همچنین نقش رسانهها به عنوان حلقه ارتباطی با افکار عمومی حائز اهمیت است و نقدها و راهنماییهای سازنده اصحاب رسانه میتواند مسیر توسعه پایدار گردشگری کشور را هموارتر کند.
در دوران جنگ ۱۲ روزه، گردشگری متوقف نشد
در ادامه این نشست بندپی در پاسخ به سوالات خبرنگاران بیان کرد: در سال ۱۴۰۲ حدود ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار گردشگر و در سال ۱۴۰۳ بیش از ۷ میلیون و ۳۹۹ هزار گردشگر وارد کشور شدند. بهطوریکه تنها در فروردین ۱۴۰۴ شاهد رشد ۴۸/۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل بودیم. البته با آغاز جنگ اخیر، روند ورود گردشگران اروپایی منفی شد؛ اما بههیچوجه گردشگری ایران متوقف نشده است.
وی تاکید کرد: همچنین بیش از سه و نیم میلیون گردشگر از عراق و گردشگران متعددی از کشورهای همسایه نظیر عمان، تاجیکستان، گرجستان، ارمنستان و اخیراً آذربایجان به ایران سفر میکنند.
سالانه ۱۰۰ هتل ساخته خواهد شد
معاون گردشگری وزارت میراث با اشاره به کمبود جدی زیرساختها مخصوصا در حوزه حمل و نقل و هتلها گفت: تهران تنها شش هتل پنجستاره دارد، در حالی که استانبول ۵۰۰ و دبی دارای بیش از ۶۰۰ هتل است. به همین دلیل، در قانون برنامه توسعه، ساخت سالانه ۱۰۰ هتل پیشبینی شده است. همچنین منابعی از جمله وام صندوق توسعه ملی، تسهیلات بانکی و اوراق قرضه برای تقویت زیرساختها در نظر گرفته شده است. هرچند برخی کشورهای اروپایی سفر به ایران را محدود کردهاند، اما بازار گردشگری منطقهای همچنان فعال است و هدفگذاری ما رساندن گردشگران ایرانی و عراقی به پنج میلیون نفر در آینده نزدیک است.
وی ادامهداد: بدترین از جنگ ۱۲ روزه نداشتیم. پس از جنگ ۱۲ روزه نقشه راه طراحی کردیم، برای حفظ تاسیسات گردشگری پیشنهاداتی دادیم. به عنوان ناترازیهای آب و برق آمادگی لازم را داشتیم، همچنین امسال هم برای تداوم کار تعطیلات زمستانه را خواهیم داشت. لذا گردشگری سلامت و زیارت هیچگاه تعطیل نخواهد شد. در توسعه گردشگری ظرفیتهای بسیاری داریم که در میراث و سلامت جزء پنج الی شش کشور برتر هستیم.
بندپی در ادامه بیان کرد: ورود گردشگر شاخص دارد. کلیدی ترین، محوریترین و اساسیترین مولفه رونق گردشگری امنیت است. امنیت باید باشد تا ظرفیتهایی که گفتید بتواند مشتری پیدا کند، البته مشتریهم داریم. قبول داریم باید دیپلماسی فرهنگی ما بیشتر شود که بیشتر هم شده است. ظرفیت هتلها در استانهای مختلف به این شکل است مشهد بالای ۹۰ درصد، کیش بالای ۸۰ درصد، اصفهان و شیراز بالای ۶۰ درصد هستند ولی هنوز احداث هتل مشتری دارد.
وی در ادامه گفت: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یک شرح وظایفی دارد. در رابطه با مسئولیت سیاسی جای دیگر عهده دار کار هستند. لذا وظیفه ما شناساندن آثار طبیعی، بومگردی، ظرفیت گردشگری سلامت و زیارت در حیطه اختیار و مسیولیت وزارت خانه است. اگر درجایی در وزارت امورخارجه تصمیم اتخاذ شده باید آنها پاسخگو باشند.
سید مصطفی فاطمی مدیرکل گردشگری داخلی درباره نرخ سفرهای ارزان و هزینههای انبوه سفرهای داخلی بیان کرد: گاهی اگر مقایسه کرد بله قیمتها در بسیاری از شهرهای اطراف ایران بالا است که میتوان به راحتی به شهرهای دیگر در کشورهای اطراف سفر کرد.
وی ادامه داد: در این خصوص طرح اولیهای داریم که البته این طرح مصوب نشد، محدودیت بودجهای دولت وجود دارد لذا طرح جدیدی برای لایحه بودجه ارائه کردیم. امیدواریم این طرح مصوب شود، تقریبا لایحه آن آماده شده است. این درقالب یک پلتفرمی است که با موضوع اقشار مختلف، کارمندان، بهزیستی و غیره است و امیدوارم مصوبه را دریافت کنیم.