رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف ۱۳۸ هزار متر پارچه قاچاق خبر داد و گفت کارشناسان ارزش کالاهای کشف شده را ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد کرده اند

باشگاه خبرنگاران جوان -  پلیس سردار مهدی افشاری گفت: با اقدامات اطلاعاتی ماموران این پلیس مشخص شد که مقادیری کالای قاچاق خارجی در انباری در خیابان فدائیان اسلام تخلیه و دیو گردیده که متهم این پرونده کالای خارجی را توسط خودروهای شوتی از شهرهای جنوبی به اطراف تهران منتقل و سپس توسط وانت به این مکان منتقل و توزیع می کند.

این مقام انتظامی عنوان داشت طی هماهنگی از سوی مرجع قضایی محل موصوف مورد بازرسی قرار گرفت که طی آن مشخص شد کالاها در سامانه ها ثبت نشده و اسناد گمرکی مربوط به سالهای گذشته است که در این راستا متهم دستگیر و اموال قاچاق به مرجع قضایی انتقال داده شد.

وی تصریح :کرد کالاهای مکشوفه قاچاق شامل ۱۳۸ هزار متر پارچه بود که کارشناسان ارزش آن را ۲۰۰ میلیارد ریال اعلام کرده اند.

سردار افشاری اضافه :کرد با سرمایه گذاری در ورود و خروج کالای قاچاق و ارز نابودی صنایع کشور را هدف نگیرید از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکار کالا با این پلیس به شمارههای ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ و یا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.

