باشگاه خبرنگاران جوان _ دومین جلسه تعامل و هم‌اندیشی با روابط عمومی ادارات و بانک‌ها در سالن جلسات کمیته امداد آذربایجان غربی برگزار شد.

رضا مهر افروز اظهار کرد: این جلسه با هدف افزایش تعامل و هم افزایی با ادارات و نهادها برگزار شده است تا کمک‌های مردمی به صورت متمرکز جمع آوری و به طور یکسان بین دانش آموزان نیازمند توزیع شودـ

وی با اظهار اینکه پک های تحصیلی کمیته امداد از طریق مبالغ اهدایی خیران تهیه و بسته‌بندی شده، در حال توزیع است؛ گفت: تمام سعی ما بر این است تا باجمع آوری هدایای خیران تا اول مهر ماه تمامی دانش آموزان پک تحصیلی دریافت کنند.

مهر افروز افزود: امسال در نظر داریم ۲۲ هزار پک تحصیلی و کیف مدرسه تهیه و در اختیار دانش آموزان قرار داده شود.

مدیر کل کمیته امداد آذربایجان غربی بیان کرد: تعهد این اداره کل بر جمع آوری ۵۶ میلیارد تومان کمک مردمی در اجرای جشن عاطفه ها می باشد که از آغاز اجرای این جشن تا کنون ۲۲ میلیارد تومان جمع آوری شده است.

مهرافروز با اشاره به ارسال لینک مخصوص جشن عاطفه ها برای جمع آوری کمک های مردمی به سازمانها؛ گفت: امسال احتمال اینکه افزایش کمک های نقدی و غیر نقدی، بصورت چشمگیر باشد بطوری که میزان کمک های جمع آوری شده به ۶۰ میلیارد تومان نیز برسد.

گفتنی است؛ در حاشیه برگزاری جلسه مذکور یکی از خیران شهرستان ارومیه ۳۰۰ بسته آموزشی به ارزش ۶۰ میلیون تومان برای توزیع در بین دانش آموزان نیازمند اهدا کرد.

اجرای جشن عاطفه‌ها تا هشتم مهرماه ادامه خواهد داشت و در هفتمین روز از ماه مهر با حضور مدیران کل آموزش و پرورش و کمیته امداد در مدارس برگزار خواهد شد.