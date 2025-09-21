باشگاه خبرنگاران جوان - سپاهان امشب (یکشنبه) در چارچوب هفته چهارم لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه نقش جهان اصفهان دوباره نتوانست به پیروزی برسد و با نتیجه ۲ بر یک مغلوب تراکتور، مدافع عنوان قهرمانی شد.
باورم نمیشود دوباره امتیاز از دست دادیم
محرم نویدکیا در کنفرانسخبری پس از دیدار سپاهان با تراکتور که با شکست دو بر یک تیمش به پایان رسید اظهار کرد: در مورد این بازی مانند مسابقه مقابل پرسپولیس واقعاً باورم نمیشود که دوباره اینگونه امتیاز از دست دادیم. برای من عجیب است. یک موقع شما بد بازی میکنید و شکست میخورید و حداقل میتوانید از نقاط ضعفتان صحبت کنید، اما اگر بخواهم منطقی حرف بزنم، نیمه نخست برای ما خوب نبود. در مرکز زمین مشکل داشتیم، بازیسازی از عقب به درستی انجام نشد و توپها بدون هدف به جلو فرستاده میشد. همین موضوع باعث شد تا بازی از کنترل ما خارج شود. هرچند که بازی پایاپای بود و موقعیتهای آنچنانی هم وجود نداشت، اما سبک بازیمان مناسب نبود.
نیمه دوم فوقالعاده بودیم
وی افزود: نیمه دوم، اما فوقالعاده بود. موقعیتهای زیادی خلق کردیم، تقریباً همه توپهای اول و دوم و سوم را گرفتیم. یکی دو ضدحمله خوردیم که طبیعی است، اما در پوششها عالی عمل کردیم و فاصلهها را خوب رعایت کردیم. نمیخواهم اسمش را بدشانسی بگذارم، اما بعضی وقتها انگار هرچه تلاش میکنید نتیجه نمیگیرید. امیدوارم در بازیهای بعد مشکلاتمان را برطرف کنیم و نتایج بهتری بگیریم.
سپاهان در تاریخ لیگ برتر انقدر کم امتیاز نگرفته است
سرمربی سپاهان در پاسخ به پرسشی درباره تفاوت عملکرد تیم در دو نیمه بیان کرد: ما از سه بازی گذشته فقط دو امتیاز داشتیم. به غیر از نیمه دوم بازی اول، در سایر مسابقات عملکرد بدی نداشتیم، اما از لحاظ روانی تحت فشار بودیم. فکر نمیکنم در تاریخ لیگ برتر سپاهان، تیم در چهار بازی ابتدایی اینقدر کم امتیاز گرفته باشد. حتی در بدترین شرایط هم چنین وضعیتی پیش نیامده بود. بههمین خاطر نیمه نخست تحت فشار بودیم، اما در نیمه دوم بازیکنانم واقعاً قابل تحسین بودند. سعی کردهام همیشه فشارها را خودم به دوش بکشم، چون این وظیفه سرمربی است. به هیچ عنوان قصد ندارم با بهانهجویی کیفیت همکاران یا بازیکنانم را زیر سؤال ببرم.
بازیکن سپاهان باید شهامت داشته باشد
نویدکیا درباره انتقاد خبرنگاری که به برخی بازیکنان تیم اشاره داشت، گفت: من به همه بازیکنانم اعتقاد دارم. شاید مربی دیگری بود و میگفت این تیم را من نبستهام، اما من روز اول مسئولیت را پذیرفتم. شش بازیکن جذب شده بودند و با یکی دو نفر دیگر هم توافقاتی صورت گرفته بود. با وجود اینکه خیلیها گفتند این سبک بازیکنان به نوع فوتبالی که میخواهم نمیخورد، مسئولیت را قبول کردم. چون وظیفهام بود به سپاهان کمک کنم. این را میدانستم که این انتخابها تاوان دارد و هیچ مشکلی با آن ندارم. مطمئن باشید اگر احساس کنم کسی به درد تیم نمیخورد، به راحتی کنار گذاشته خواهد شد. من فوتبالیست جسور میخواهم؛ کسی که در شرایط سخت بتواند بازی کند. اگر نتوانند، کنار خواهند رفت. اما اینکه در هفته چهارم چنین تصمیمی بگیرم، به نظر من کل باشگاه و تفکراتش را زیر سؤال میبرد. پس باید تا نیمفصل به همه فرصت داد. از آن زمان به بعد اگر کسی نتواند شهامت حضور در ترکیب سپاهان را داشته باشد، خودم شخصاً کنارشان خواهم گذاشت.
حل مشکلات وظیفه من و کادر فنی است
وی در خصوص دریافت دو گل در دقایق پایان نیمه اول و دوم تصریح کرد: قطعاً در بدترین دقایق بازی گل خوردیم. یکی از روی پنالتی و دیگری روی ریباند. باید بهتر دفاع میکردیم. این اتفاقات جزئی از فوتبال است. فشار روانی روی بازیکنان وجود دارد و تمرکز لازم در لحظات حساس کاهش پیدا میکند. وظیفه من و کادر فنی این است که این مشکلات را یکی یکی حل کنیم.
نمیخواهم نسل جدید مثل من به آرزوهایشان نرسند
سرمربی سپاهان درباره تعویضها اظهار کرد: هیچ بحثی از کمکاری وجود ندارد. تعویضها فقط به خاطر خستگی بود. بازیکنانی مثل آریا شفیعدوست و لطفی واقعاً تمام توانشان را گذاشته بودند. شفیعدوست فقط ۱۸ سال دارد و عضلاتش گرفته بود. باید مراقب آیندهاش باشیم. چون خودم در دوران بازیگری بهخاطر اشتباهاتی که در فوتبال ایران وجود داشت به آرزوهایم نرسیدم، نمیخواهم چنین چیزی برای نسل جدید تکرار شود.
نباید از آلوز انتظار زیادی داشت
نویدکیا درباره عملکرد آلوز خاطرنشان کرد: همانطور که قبل از بازی هم گفتم، نباید انتظار زیادی از آلوز داشته باشیم. او جوان است و باید فرصت کند خودش را با تیم تطبیق دهد. با این حال خیلی خوب بازی کرد و تا دقیقه ۹۰ جنگید. واقعاً حیفم آمد که او را تعویض کنم.
استعفا؟ باید تا هفته ششم صبر کرد
سرمربی طلاییپوشان درباره آینده کاری خود در سپاهان تأکید کرد: هیچ بحثی از استعفا وجود ندارد. اگر در دو سه هفته آینده نتوانم تیم را به شرایط مطلوب برگردانم، باشگاه مختار است تصمیم دیگری بگیرد. نهایتاً تا هفته ششم باید صبر کرد. اگر پس از آن نتایج خوب نباشد، هر دو طرف میتوانیم تصمیم بهتری برای آینده بگیریم. اگر هم روزی باشگاه تصمیم به قطع همکاری بگیرد، با کمال میل کنار میروم. هیچ انتظاری هم ندارم.
از امروز هیچ یک از مدیران حق ورود به رختکن ندارند
وی در پایان با انتقاد از رفتار مدیران باشگاه سپاهان گفت: من در بازی با پرسپولیس شکست خوردم، امروز هم باختم. اما هیچیک از مدیرعامل یا اعضای هیئتمدیره حتی یک بار به رختکن نیامدند. وقتی میبریم به حضور آنها نیازی نداریم، اما در روزهای سخت باید کنار بازیکنان باشند و یک خستهنباشید ساده بگویند. خواهش میکنم از امروز به بعد، هیچیک از مدیران باشگاه چه قبل و چه بعد از مسابقه وارد رختکن نشوند.