از حاج عمران تا شاخ شمیران؛ حکایت رشادت لرها در دفاع مقدس

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی - استان لرستان، اگرچه مرزی نبود، اما به دلیل روحیه ایثار و شجاعت مردمانش، یکی از ستون‌های اصلی دفاع مقدس شد. بیش از ۶ هزار و ۲۰۰ شهید از این خطه تقدیم انقلاب شد تا برگ زرینی در تاریخ دفاع ایران ثبت شود.

رزمندگان لرستان در قالب یگان‌ها و لشگرهایی چون لشگر ۵۷ ابوالفضل (ع) و لشگر ۸۴ ارتش جمهوری اسلامی در عملیات‌های حساس نقش‌آفرینی کردند.

از شکست حصر آبادان تا فتح خرمشهر و عملیات‌های والفجر و محرم، نام رزمندگان لر در تمامی صفحات پرافتخار دفاع مقدس جلوه‌گری می‌کند.

حاج عمران؛ جایی که «دیدنی بودن رزم» معنا پیدا کرد

عملیات حاج عمران نمونه‌ای از رشادت لرستانی‌هاست. دشمن بعثی با ۷ تیپ و ۱۲ گردان کماندویی، قصد تصرف پیرانشهر و ایجاد جبهه‌ای جدید در کردستان را داشت.

نیروهای لشگر ۵۷ لرستان با انجام تک‌های شبانه و شناسایی دقیق منطقه، پیشروی دشمن را متوقف کردند.

نتیجه این ایثار، نابودی سه هزار نفر از نیروهای عراقی و اسارت ۲۰۰ نفر بود. در این عملیات، حدود ۳۰۰ شهید لرستانی تقدیم انقلاب شد که نام‌هایی همچون شهید سید مصطفی میر شاکی، درویش علی شکارچی، علی راست پیر حیاتی و روح‌الله سپهوند در تاریخ دفاع مقدس ماندگار شد.

رهبر معظم انقلاب درباره رزمندگان لرستانی فرمودند:رزم فرزندان لر قبل از آنکه شنیدنی باشد، دیدنی است.

سپهدار نیک‌روش، مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس لرستان گفت:رزمندگان اسلام در هشت سال جنگ تحمیلی با ایمان و ایستادگی از دین، اخلاق، انسانیت و میهن دفاع کردند. امسال ۶۸ برنامه شاخص با رویکرد فرهنگی، هنری، ورزشی و اجتماعی در استان برگزار می‌شود تا یاد و نام شهدا زنده بمان

این برنامه‌ها شامل تجلیل از پیشکسوتان، همایش‌های خاطره‌گویی، نمایشگاه‌ها، سرودهای خیابانی و مسابقات فرهنگی است و نشان می‌دهد مردم لرستان همچنان پیوستگی خود با دفاع مقدس را حفظ کرده‌اند.

لرستان؛ استانی فراتر از مرزها

لرستان، با وجود غیرمرزی بودن، نقشی پشتیبان برای مناطق عملیاتی ایفا کرد. مردمان این استان در کنار نیروهای مردمی و بسیجی، حضور مستمر در جبهه‌ها داشتند و ایثارشان در ارتفاعات میمک، حاج عمران، شاخ شمیران، قمیش و بستان جلوه‌گر شد.

مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس لرستان افزود:لشگر ۵۷ ابوالفضل (ع) و لشگر ۸۴ ارتش نمونه‌ای از غیرت لرها در دفاع مقدس هستند. جانفشانی‌های آنان در تمامی مناطق عملیاتی ایران از خوزستان تا کردستان و ارتفاعات حساس، امنیت و عزت امروز کشور را رقم زده است

این جمله اهمیت نقش لرها را نه تنها در عملیات‌های محدود بلکه در کل استراتژی دفاعی کشور نشان می‌دهد.

دو ویژگی برجسته رزمندگان لرستانی، اخلاص و قدرت عملیاتی بود. آنان نه تنها با شجاعت و فداکاری، بلکه با هوشمندی نظامی و توانایی اجرای تاکتیک‌های پیچیده توانستند عملیات‌هایی همچون حاج عمران را با موفقیت انجام دهند.

یاد و خاطره؛ استمرار فرهنگ مقاومت

اجرای همایش‌ها، پیاده‌روی خانوادگی، نمایشگاه‌ها و تجلیل از پیشکسوتان، بیانگر استمرار فرهنگ مقاومت و ایثار در لرستان است و به نسل جوان یادآوری می‌کند که امنیت امروز حاصل خون فرزندان لر است.

حضور رزمندگان لرستان در دفاع مقدس، فراتر از یک نقش منطقه‌ای بود؛ آنان با اخلاص، شجاعت و تخصص نظامی، تصویر بی‌بدیلی از مقاومت ایران اسلامی ارائه دادند. عملیات‌هایی مانند حاج عمران، شاخ شمیران و فتح خرمشهر، شاهدانی زنده بر این حقیقت‌اند که فرزندان لر، قبل از آنکه شنیدنی باشند، دیدنی و ماندگار هستند.