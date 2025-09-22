در حالی تاریخ برگزاری نمایشگاه الکامپ سوم تا ششم مهر اعلام شده که بر اساس مصوبه شورای ترافیک برگزاری نمایشگاه در دو هفته ابتدایی مهر ممنوع است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - ترافیک شدید اطراف نمایشگاه بین‌المللی تهران هنگام برگزاری نمایشگاه همیشه محور مشکلات شهری است و اخطار‌های مکرر شهرداری و شورای شهر و حتی دستور دادستان کل کشور این مشکل را حل نکرده است.

همچنان شاهد برگزاری نمایشگاه‌های پر مخاطب در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران هستیم و ترافیک کیلومتری خیابان سئول که ساکنان محله‌های اطراف نمایشگاه را کلافه کرده است.

اما حالا همزمان با بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها و برای کنترل عبور و مرور هفته‌های ابتدایی مهرماه سردار موسوی‌پور رئیس پلیس راهور تهران اعلام کرد برابر مصوبه شورای ترافیک برگزاری هرگونه نمایشگاه در نمایشگاه بین المللی در دو هفته اول مهرماه و در دو هفته پایانی اسفندماه ممنوع است.

این ممنوعیت برگزاری نمایشگاه درحالی است که ستاد برگزاری بیست‌وهشتمین دوره نمایشگاه الکامپ اعلام کرد که این دوره از الکامپ در تاریخ سوم تا ششم مهر برگزار می‌شود.

با این شرایط و اعلام ممنوعیت برگزاری نمایشگاه در دو هفته ابتدایی مهر، احتمالا باید شاهد تعویق دوباره نمایشگاه الکامپ در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران باشیم.

تاکنون واکنشی در خصوص برگزاری یا عدم برگزاری نمایشگاه الکامپ در تاریخ مشخص شده نشان داده نشده است.

تبادل نظر
پاساژ مهستان پلمب می‌شود؟
نمایشگاه الکامپ دوباره لغو می‌شود؟
