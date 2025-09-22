نمایش مهربانی یک ایران قبل از شروع ماه مهر + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u062f\u0631 \u0622\u0633\u062a\u0627\u0646\u0647 \u0645\u0627\u0647 \u0645\u0647\u0631 \u0648 \u0634\u0631\u0648\u0639 \u0633\u0627\u0644 \u062a\u062d\u0635\u06cc\u0644\u06cc \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0647\u0645\u0686\u0648\u0646 \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u062f\u0633\u062a \u0628\u0647 \u06a9\u0627\u0631 \u0634\u062f\u0646\u062f \u0648 \u0628\u0627 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u067e\u0648\u06cc\u0634 \u0647\u0627\u06cc \u0645\u0647\u0631\u0628\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u06a9\u0648\u062f\u06a9\u0627\u0646 \u06a9\u0645 \u0628\u0636\u0627\u0639\u062a \u0644\u0648\u0627\u0632\u0645 \u0627\u0644\u062a\u062d\u0631\u06cc\u0631 \u062a\u0647\u06cc\u0647 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n