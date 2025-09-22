باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
نمایش مهربانی یک ایران قبل از شروع ماه مهر + فیلم

در پویش مهربانی به دانش آموزان کم بضاعت لوازم التحریر اهدا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در آستانه ماه مهر و شروع سال تحصیلی مردم همچون گذشته دست به کار شدند و با برگزاری پویش های مهربانی برای کودکان کم بضاعت لوازم التحریر تهیه کردند.

 

