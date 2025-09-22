باشگاه خبرنگاران جوان- ایرج سلیمانی رییس اداره حفاظت محیط زیست ماهشهر گفت: پس از مشاهده دود در شهرستان، اکیپ‌های کارشناسی این اداره به جاده آبادان- بندرامام و نیز اتوبان اهواز- بندرامام اعزام شدند تا موضوع به‌طور دقیق بررسی شود.

وی ادامه داد: بررسی کارشناسان ما نشان می‌دهد این دود ناشی از آتش‌سوزی هورالعظیم است و ارتباطی به شهرستان ندارد.

رییس اداره حفاظت محیط زیست ماهشهر تصریح کرد: هرچند از غلظت دود کاسته شده است، اما گزارش این موضوع به ستاد بحران استان خوزستان ارسال شد و تصمیم‌گیری در خصوص تعطیلی‌ها بر عهده ستاد بحران استان است.

سلیمانی تاکید کرد: توصیه می‌شود شهروندان از ماسک استفاده کنند و به شایعات در این خصوص توجه نکنند و اخبار را از طریق خبرگزاری‌های رسمی پیگیری نمایند.

به گزارش ایرنا، طی هفت ماه اخیر دود ناشی از خودسوزی بخش عراقی تالاب هورالعظیم هوای غرب خوزستان را آلوده کرده است.

به گفته فرماندار هویزه هواپیمای آب‌پاش برای دومین بار برای مهار آتش سوزی تالاب وارد خوزستان شده است.