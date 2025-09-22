رئیس فدراسیون گلف از ۲ اتفاق تاریخی در این رشته با همت وزیر ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس فدراسیون گلف واگذاری زمین‌های گلف مجموعه انقلاب به فدراسیون و نخستین اعزام تاریخی نمایندگان ایران به بازی‌های آسیایی جوانان بحرین و ناگویا را حاصل رویکرد مثبت وزیر ورزش دانست و تاکید کرد این وقایع نقطه عطف و تحول گلف ایران خواهد بود. وی همچنین زمین‌های گلف انقلاب را سرمایه ملی قلمداد کرد که متاسفانه در قلب آن ساخت‌وساز صورت گرفته است.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون گلف، حمید عزیزی رئیس فدراسیون گلف ضمن تبریک موفقیت تاریخی کشتی آزاد و فرنگی ایران در کسب سکوی قهرمانی جهان، درخصوص موافقت احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان با واگذاری زمین‌های گلف مجموعه ورزشی انقلاب به فدراسیون و پیامد‌های مثبت این واگذاری برای گلف ایران در سطح ملی و بین‌المللی گفت: رشته گلف سابقه فعالیت یکصدساله در ایران دارد و از سال ۱۳۷۲، فدراسیون گلف رسما آغاز به کار کرد. این درحالی است که زمین‌های گلف باشگاه انقلاب که از سال ۱۳۴۰ به همراه مجموعه ورزشی انقلاب متولد شده، هیچ‌گاه در اختیار فدراسیون گلف نبوده است. طی این سال‌ها همواره به دنبال آن بودیم که این زمین‌ها را در اختیار بگیریم و درنهایت موفق به کسب نظر مثبت وزیر ورزش شدیم و درحال طی کردن مراحل قانونی این واگذاری هستیم.

وی افزود: این واگذاری در کنار اعزام نمایندگان ایران به بازی‌های آسیایی ناگویا و جوانان بحرین، نقطه عطف و نقطه تحول گلف ایران خواهد بود؛ چه در بعد قهرمانی و حرفه‌ای و چه در بعد همگانی. شما زمانی که زیرساخت‌های مناسبی در اختیار داشته باشید می‌توانید اردو تشکیل داده، مسابقات پی‌درپی برگزار کنید و میزبانی درخور بگیرید و با زیر نظر گرفتن مستمر ورزشکاران نتایجی رقم بزنید که در مخیله‌ها نمی‌گنجد.

عزیزی با اشاره به نتایج رقم خورده در کشتی عنوان کرد: آن‌چه امروز در کشتی رخ داده، علاوه بر استعداد‌هایی که در کشور وجود دارد، بدون شک مرهون برگزاری اردو‌های مستمر در آکادمی ملی کشتی و زیرساخت‌های ایجاد شده‌ای است که در دنیا نظیر ندارد.

رئیس فدراسیون گلف در ارزیابی از قرار گرفتن نام رشته گلف برای نخستین بار در لیست اعزام به بازی‌های آسیایی ناگویا و جوانان بحرین گفت: با توجه به قدمت ۶۰۰ ساله گلف در دنیا و فعالیت حدود یکصد ساله این رشته در ایران، حضور گلف کشورمان در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین که در زمره بازی‌های است که زیر نظر شورای المپیک آسیا (OCA) و کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) برگزاری می‌شود، از یک سو باعث رسمیت یافتن بیشتر رشته گلف شده و سبب می‌شود این رشته مورد توجه بیشتر رسانه‌ها قرار گیرد. متعاقبا اقبال عمومی مردم نیز به گلف بیشتر خواهد شد و درنهایت جذب حامیان مالی را به دنبال خواهد داشت. مهم‌تر از همه این‌که، این اعزام‌ها باعث ایجاد انگیزه در ورزشکاران خواهد شد.

وی افزود: غایت آرزوی یک ورزشکار حضور در رقابت‌های مهم بین‌المللی از جمله بازی‌های آسیایی و المپیک است. زمانی که این فرصت در اختیار یک رشته ورزشی قرار می‌گیرد، جامعه مخاطب آن رشته با انگیزه و علاقه بیشتری به آن می‌پردازند و برای آینده، برنامه‌ریزی می‌کنند و این احتمال را قائل هستند که به قله‌های آن رشته در مسابقات رسمی نزدیک شوند. شک نکنید همین حالا که فقط خبر اعزام گلف به این دو رویداد آسیایی رسانه‌ای شده، انگیزه ورزشکاران‌مان بسیار بالا رفته و این امر با همراهی کمیته ملی المپیک و صد در صد رویکرد مثبت دنیا مالی وزیر ورزش و جوانان میسر شد.

عزیزی در واکنش به معضل فدراسیون گلف با نبود زمین استاندارد در کشور گفت: زمین گلف حدود ۶۰۰ الی ۷۰۰ هزار متر مربع وسعت دارد؛ بنابراین تملک، طراحی، ساخت و نگهداری و بهره‌برداری از زمین، هرکدام معضلات خاص خود را دارد. به این معنی که در همه این ۴ مراحل و با توجه به شرایط اقلیمی ایران، ما با چالش‌هایی مواجه هستیم. این درحالی است که حتی کشور‌های کوچک حاشیه خلیج فارس هرکدام ۵ الی ۱۵ زمین استاندارد بین‌المللی دارند. کشور پاکستان حدود ۳۰ زمین گلف استاندارد دارد. اما در ایران با این همه سابقه در ورزش و پیشرفت‌ها در بخش‌های مختلف، شاید بسیار عجیب باشد که ما حتی یک زمین گلف استاندارد هم نداریم.

رئیس فدراسیون گلف عنوان کرد: تنها زمین گلف استاندارد ایران، زمین گلف مجموعه انقلاب بود که چند دهه گذشته احداث شد. متاسفانه به مرور زمان و با عدم درک درست از این که این زمین به‌عنوان نخستین زمین گلف خاورمیانه، سرمایه ملی محسوب می‌شود که در زمانه خود یکی از زیباترین زمین‌های گلف دنیا لقب داشت، شاهد ساخت ساختمان‌هایی در این زمین بودیم؛ گویی که در هیچ جای دیگری نمی‌شد این ساختمان‌ها را ساخت و باید حتما در زمین گلف انقلاب و در قلب سرمایه ملی کشور ساخت.