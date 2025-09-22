باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که مقامات اروپایی در مورد طرح‌های اعلام شده اسرائیل برای الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری اشغالی، هشدار شدیدی به این رژیم داده‌اند.

به گزارش کانال ۱۲ اسرائیل، چندین مقام اروپایی پس از مطرح شدن احتمال الحاق بخش‌هایی از سرزمین‌های فلسطینی اشغالی، پیام تندی را به اسرائیل منتقل کردند.

مقامات هشدار دادند: «اگر نخست وزیر بنیامین نتانیاهو و کابینه اش می‌خواهند هر آنچه را که در خاورمیانه ساخته شده است نابود کنند، باید عواقب آن را متحمل شوند.»

این هشدار پس از اظهارات نتانیاهو منتشر شد که اخیراً اعلام کرده بود اسرائیل ممکن است در واکنش به تصمیمات انگلیس، کانادا و استرالیا برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین، به سمت الحاق مناطقی از کرانه باختری رود اردن حرکت کند.

نتانیاهو در یک پیام ویدئویی که توسط دفتر نخست وزیر اسرائیل منتشر شد، ادعا کرد کشور‌هایی که فلسطین را به رسمیت می‌شناسند، «به تروریسم پاداش می‌دهند».

او تاکید کرد که اسرائیل مدت‌هاست مانع از تأسیس کشور فلسطین شده و قول داد که به این کار ادامه دهد.

نتانیاهو همچنین با افتخار گفت که اسرائیل تعداد شهرک‌های غیرقانونی یهودی ساخته شده در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را دو برابر کرده است و متعهد شد که به گسترش آنها ادامه می دهد و اعلام کرد که اسرائیل اجازه ایجاد کشور فلسطین را نخواهد داد.

منبع: آناتولی