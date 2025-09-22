باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا بیرانوند، دروازهبان پیشین تیم ملی فوتبال ایران پس از محرومیت در فدراسیون فوتبال به رشته هاکی پیوست؛ وی اکنون به عنوان عضو هیاترئیسه در این فدراسیون فعالیت میکند. از این رو پس از لغو محرومیت بیرانوند به سراغ رئیس فدراسیون هاکی رفتیم و در گفتوگویی اختصاصی با بهرام قدیمی در جریان جزئیاتی از این موضوع قرار گرفتیم.
قدیمی در خصوص حضور دروازهبان تیم فوتبال تراکتور در هیات رئیسه فدراسیون هاکی اظهار داشت: عضویت او کاملاً رسمی و غیرنمادین است و هدف از این کار، گسترش هاکی، استعدادیابی و توسعه فعالیتهای آموزشی در سراسر کشور است. بیرانوند قبل از مشخص شدن جزئیات پرونده تعلیقش در فوتبال - شامل محرومیت ۴ ماهه - وارد هیاترئیسه فدراسیون هاکی شد.
رئیس فدراسیون هاکی ادامه داد: قصد دعوت بیرانوند به تیم ملی هاکی را داشتیم، اما به دلیل رفع محرومیت و بازگشت او به ترکیب تیم تراکتور، این اتفاق رخ نداد. در حال حاضر بیرانوند فقط به عنوان عضو هیات رئیسه، فعالیت خود را ادامه میدهد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا دعوت از بیرانوند از سوی فدراسیون بوده یا خودش ابراز علاقه کرده است، عنوان کرد: این موضوع یک تعامل دو طرفه بوده و او از دوستان فدراسیون است؛ بنابراین طبیعی بود که در فدراسیون حضور پیدا کند. حضور بیرانوند به هیچ عنوان جنبه نمایشی ندارد و او با علاقه شخصی خود به توسعه هاکی کمک میکند.
قدیمی افزود: مربی تیم ملی هاکی با دیدن این دروازهبان باسابقه گفته بود که او هوش جسمی و ذهنی بالایی دارد. درواقع فعالیت در رشته هاکی نشاطآور است؛ ورزش هاکی آرامشبخش است و پیوستن بیرانوند به این رشته طبیعی است.
رئیس فدراسیون هاکی در پاسخ به این سوال که آیا حضور بیرانوند انگیزه مالی داشته است، تاکید کرد: هیچ پاداش مالی به او داده نشده و حضورش کاملاً داوطلبانه بود. حضور بیرانوند در هاکی همانند حضور محمدرضا گلزار در ورزش پدل است و باعث دیده شدن رشته و جذب توجه عمومی میشود.
وی با اشاره به برگزاری مجمع عمومی این فدراسیون گفت: با کمکهای وزیر ورزش امیدواریم تا ۲۶ مهرماه و در هفته تربیت بدنی شاهد افتتاح هم زمان چهار زمین چمن استاندارد هاکی در مجموعه ورزشی آزادی تهران و شهرهای دیگر باشیم. از حمایت اسبقیان تشکر میکنم که باعث شد رشته المپیکی هاکی در المپیاد مستعدین کشور حاضر باشد.
قدیمی ادامه داد: حضور فیروزفر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و حسینی المدنی، رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر در مجمع به خاطر توسعه بیش از پیش هاکی است.