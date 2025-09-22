رئیس فدراسیون هاکی گفت: قصد دعوت بیرانوند به تیم ملی هاکی را داشتیم، اما به دلیل رفع محرومیت و رفتن او به تیم تراکتور، این اتفاق رخ نداد. در حال حاضر او صرفاً در جایگاه عضو هیات رئیسه فدراسیون، فعالیت خود را در هاکی ادامه می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان پیشین تیم ملی فوتبال ایران پس از محرومیت در فدراسیون فوتبال به رشته هاکی پیوست؛ وی اکنون به عنوان عضو هیات‌رئیسه در این فدراسیون فعالیت می‌کند. از این رو پس از لغو محرومیت بیرانوند به سراغ رئیس فدراسیون هاکی رفتیم و در گفت‌وگویی اختصاصی با بهرام قدیمی در جریان جزئیاتی از این موضوع قرار گرفتیم.

قدیمی در خصوص حضور دروازه‌بان تیم فوتبال تراکتور در هیات رئیسه فدراسیون هاکی اظهار داشت: عضویت او کاملاً رسمی و غیرنمادین است و هدف از این کار، گسترش هاکی، استعدادیابی و توسعه فعالیت‌های آموزشی در سراسر کشور است. بیرانوند قبل از مشخص شدن جزئیات پرونده تعلیقش در فوتبال - شامل محرومیت ۴ ماهه - وارد هیات‌رئیسه فدراسیون هاکی شد.

رئیس فدراسیون هاکی ادامه داد: قصد دعوت بیرانوند به تیم ملی هاکی را داشتیم، اما به دلیل رفع محرومیت و بازگشت او به ترکیب تیم تراکتور، این اتفاق رخ نداد. در حال حاضر بیرانوند فقط به عنوان عضو هیات رئیسه، فعالیت خود را ادامه می‌دهد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا دعوت از بیرانوند از سوی فدراسیون بوده یا خودش ابراز علاقه کرده است، عنوان کرد: این موضوع یک تعامل دو طرفه بوده و او از دوستان فدراسیون است؛ بنابراین طبیعی بود که در فدراسیون حضور پیدا کند. حضور بیرانوند به هیچ عنوان جنبه نمایشی ندارد و او با علاقه شخصی خود به توسعه هاکی کمک می‌کند.

قدیمی افزود: مربی تیم ملی هاکی با دیدن این دروازه‌بان باسابقه گفته بود که او هوش جسمی و ذهنی بالایی دارد. درواقع فعالیت در رشته هاکی نشاط‌آور است؛ ورزش هاکی آرامش‌بخش است و پیوستن بیرانوند به این رشته طبیعی است.

رئیس فدراسیون هاکی در پاسخ به این سوال که آیا حضور بیرانوند انگیزه مالی داشته است، تاکید کرد: هیچ پاداش مالی به او داده نشده و حضورش کاملاً داوطلبانه بود. حضور بیرانوند در هاکی همانند حضور محمدرضا گلزار در ورزش پدل است و باعث دیده شدن رشته و جذب توجه عمومی می‌شود.

وی با اشاره به برگزاری مجمع عمومی این فدراسیون گفت: با کمک‌های وزیر ورزش امیدواریم تا ۲۶ مهرماه و در هفته تربیت بدنی شاهد افتتاح هم زمان چهار زمین چمن استاندارد هاکی در مجموعه ورزشی آزادی تهران و شهر‌های دیگر باشیم. از حمایت اسبقیان تشکر می‌کنم که باعث شد رشته المپیکی هاکی در المپیاد مستعدین کشور حاضر باشد.

قدیمی ادامه داد: حضور فیروزفر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و حسینی المدنی، رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر در مجمع به خاطر توسعه بیش از پیش هاکی است.

برچسب ها: تیم ملی هاکی ، فدراسیون هاکی
خبرهای مرتبط
ملی پوشان هاکی روی یخ اعزامی به جام جهانی ارمنستان معرفی شدند
۲ بازیکن هاکی روی یخ جوانان دختر در لیگ مجارستان به میدان می‌روند
جام جهانی هاکی روی یخ ۲۰۲۵: 
توقف تیم ملی کشورمان مقابل ارمنستان با بازیکنان روسی الاصل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۶ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
رئیس فدراسیون هاکی جمهوری اسلامی ایران عکس بهتر نداشت!؟
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۸ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
مگه کارت پایان خدمت ضرورت سربازی داره!؟
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۴ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن
۱
۳
پاسخ دادن
عذرخواهی غانم از سهرابی/ پایان حواشی با نمایش جوانمردی ایرانی و فرانسوی
اتهام تجاوز گروهی دوومیدانی‌کاران ایران رفع شد/ دروغ دختر کره‌ای لو رفت!
رامین رضاییان به کمیته انضباطی استقلال احضار شد
توپ طلا به کدام بازیکن می‌رسد؟
استقلال در مهره چینی و ساختار دفاعی مشکل دارد/ جنپو فوتبالیست نیست
جریمه ویژه برای ۲ بازیکن استقلال
تصمیم متعارف؛ عارف به‌جای عارف
آقاسی خداحافظی خود را پس گرفت: جبران می‌کنم
قدیمی: بیرانوند گزینه دروازه‌بانی تیم ملی هاکی بود/ خوشبختانه در المپیاد ورزشی حضور داریم
برتری ۱۰ گله تیم ملی فوتسال ایران برابر امارات در دومین بازی آسیایی
آخرین اخبار
پایان رقابت‌های قهرمانی آسیای میانه با کسب ۲۲ مدال برای بدمینتون ایران
قیاس گوهری با دروازه‌بان خارجی استقلال؛ وقتی به استعداد‌های داخلی بی اعتنایی می‌شود
آقاسی خداحافظی خود را پس گرفت: جبران می‌کنم
واکنش شمسایی به پیروزی ۱۰ گله برابر امارات
محرومیت رامین رضاییان از بازی با شمس‌آذر/ استقلال خوزستان، یک بازی بدون هوادار شد
صعود دو پله‌ای بسکتبال ایران در آخرین رده‌بندی فدراسیون جهانی/ تیم ملی همچنان چهارم آسیا
عارف آقاسی را جویباری نابود کرد/ کاش سرخابی‌ها هیچ وقت پولدار نباشند
برتری ۱۰ گله تیم ملی فوتسال ایران برابر امارات در دومین بازی آسیایی
صعود راحت والیبال بلغارستان به جمع هشت تیم برتر جهان
اتهام تجاوز گروهی دوومیدانی‌کاران ایران رفع شد/ دروغ دختر کره‌ای لو رفت!
تاج: ایجاد هر مجموعه ورزشی مساوی است با تخریب یک زندان
نبرد ۱۷ تیم در فصل جدید لیگ برتر تکواندو بانوان
جریمه ویژه برای ۲ بازیکن استقلال
ملکی: باید واقع‌بین باشیم؛ ووشو نیاز به ارتقاء زیرساخت‌ها دارد
بحران در خط دفاعی استقلال؛ ناکامی در استفاده از برتری عددی مقابل پیکان
شمسایی: حق نداریم سهل‌انگاری کنیم/ فراموش نکنیم برای چه چیزی اینجا هستیم
آغاز تورنمنت بین‌المللی چهارجانبه والیبال در اردکان
قدیمی: بیرانوند گزینه دروازه‌بانی تیم ملی هاکی بود/ خوشبختانه در المپیاد ورزشی حضور داریم
کانسلو از فهرست الهلال کنار گذاشته شد
رامین رضاییان به کمیته انضباطی استقلال احضار شد
عزیزی: واگذاری زمین‌های انقلاب و ۲ اعزام تاریخی نقطه عطف گلف ایران خواهد بود
عذرخواهی غانم از سهرابی/ پایان حواشی با نمایش جوانمردی ایرانی و فرانسوی
تصمیم متعارف؛ عارف به‌جای عارف
توپ طلا به کدام بازیکن می‌رسد؟
پیروزی راحت بارسلونا مقابل ختافه در شب درخشش فران تورس + فیلم
هیئت مدیره سپاهان، بازیکنان و کادرفنی را جریمه کرد
استقلال در مهره چینی و ساختار دفاعی مشکل دارد/ جنپو فوتبالیست نیست
اینتر ۲ - ۱ ساسولو/ ادامه نتایج سینوسی نراتزوری+ فیلم
فرار از شکست المپییاکو به لطف پاس گل طارمی
مجیدی: حق تیم من مقابل الوصل پایمال شد