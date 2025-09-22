تیم فوتبال استقلال تهران در حالی که از لحاظ آماری از تیم پیکان بالاتر بود، اما آبی‌ها موفق به شکست حریف خود نشدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال در هفته چهارم لیگ برتر روز یکشنبه ۳۰ شهریور در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف پیکان رفت. این مسابقه در نهایت با تساوی ۲ بر ۲ خاتمه یافت، هرچند پیکان از دقیقه ۲۵ با اخراج میلاد باقری ۱۰ نفره به بازی ادامه داد، اما شاگردان ریکاردو ساپینتو نتوانستند از برتری عددی استفاده کنند و دو امتیاز حساس را از دست دادند.

در نیمه دوم و پس از اشتباه فاحش عارف آقاسی، کسری طاهری مهاجم پیکان در موقعیت تک‌به‌تک با حبیب فرعباسی قرار گرفت و گل دوم تیمش را به ثمر رساند. ساپینتو بلافاصله پس از این صحنه، آقاسی را از زمین خارج کرد. این اشتباه با واکنش تند هواداران استقلال همراه شد و آنها با سر دادن شعار‌هایی خواستار جدایی آقاسی از تیم شدند.

شرایط خط دفاعی استقلال با این اشتباهات پیچیده‌تر شده است. آرمین سهرابیان به دلیل اظهارات جنجالی پس از دیدار با الوصل کنار گذاشته شده و عارف آقاسی نیز فعلاً جایی در ترکیب ندارد. از سوی دیگر، رستم آشورماتوف و عارف غلامی همچنان به دلیل مصدومیت در دسترس نیستند و این مسئله دست ساپینتو را کاملاً بسته است.

با کنار رفتن دو مدافع اصلی به دلایل فنی و انضباطی و غیبت دو بازیکن دیگر به دلیل آسیب‌دیدگی، سرمربی پرتغالی استقلال در آستانه دیدار با شمس آذر با بحرانی جدی در خط دفاعی مواجه است. او یا باید به استفاده از مدافعان جوان و کم‌تجربه اعتماد کند یا بازیکنان غیرتخصصی را در پست دفاعی به کار بگیرد. تصمیم ساپینتو در این زمینه می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده استقلال در لیگ برتر داشته باشد.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
خبرهای مرتبط
ترکیب استقلال و پیکان اعلام شد؛ چند تغییر پس از شکست سخت
مربی استقلال: دیگر به آقاسی اعتماد نداریم؛ او مقصر اکثر گل‌های خورده است
جدول لیگ برتر فوتبال ایران در پایان هفته چهارم/ قهرمان صدرنشین شد
پس از اخراج آرمین سهرابیان؛ تکلیف مهاجم استقلال هم فردا مشخص می‌شود
رامین رضاییان به کمیته انضباطی استقلال احضار شد
استقلال ۲ - ۲ پیکان/ توقف آبی‌پوشان مقابل پیکانِ ده نفره در شب پر اشتباه مدافعان
دیدار جنجالی لیگ امارات؛ مجیدی هم مغلوب الوصل شد
دفاع استقلال متحول می‌شود؛
تصمیم متعارف؛ عارف به‌جای عارف
بیانی:
استقلال در مهره چینی و ساختار دفاعی مشکل دارد/ جنپو فوتبالیست نیست
سرمربی سابق استقلال باز هم گزینه هدایت یک تیم آفریقایی شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
United Arab Emirates
استقلال
۱۰:۵۹ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
استقلال
۰
۰
پاسخ دادن
United Arab Emirates
استقلال
۱۰:۵۹ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
استقلال
۰
۰
پاسخ دادن
United Arab Emirates
استقلال
۱۰:۵۹ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
استقلال
۰
۰
پاسخ دادن
عذرخواهی غانم از سهرابی/ پایان حواشی با نمایش جوانمردی ایرانی و فرانسوی
اتهام تجاوز گروهی دوومیدانی‌کاران ایران رفع شد/ دروغ دختر کره‌ای لو رفت!
رامین رضاییان به کمیته انضباطی استقلال احضار شد
توپ طلا به کدام بازیکن می‌رسد؟
استقلال در مهره چینی و ساختار دفاعی مشکل دارد/ جنپو فوتبالیست نیست
جریمه ویژه برای ۲ بازیکن استقلال
تصمیم متعارف؛ عارف به‌جای عارف
آقاسی خداحافظی خود را پس گرفت: جبران می‌کنم
قدیمی: بیرانوند گزینه دروازه‌بانی تیم ملی هاکی بود/ خوشبختانه در المپیاد ورزشی حضور داریم
برتری ۱۰ گله تیم ملی فوتسال ایران برابر امارات در دومین بازی آسیایی
آخرین اخبار
پایان رقابت‌های قهرمانی آسیای میانه با کسب ۲۲ مدال برای بدمینتون ایران
قیاس گوهری با دروازه‌بان خارجی استقلال؛ وقتی به استعداد‌های داخلی بی اعتنایی می‌شود
آقاسی خداحافظی خود را پس گرفت: جبران می‌کنم
واکنش شمسایی به پیروزی ۱۰ گله برابر امارات
محرومیت رامین رضاییان از بازی با شمس‌آذر/ استقلال خوزستان، یک بازی بدون هوادار شد
صعود دو پله‌ای بسکتبال ایران در آخرین رده‌بندی فدراسیون جهانی/ تیم ملی همچنان چهارم آسیا
عارف آقاسی را جویباری نابود کرد/ کاش سرخابی‌ها هیچ وقت پولدار نباشند
برتری ۱۰ گله تیم ملی فوتسال ایران برابر امارات در دومین بازی آسیایی
صعود راحت والیبال بلغارستان به جمع هشت تیم برتر جهان
اتهام تجاوز گروهی دوومیدانی‌کاران ایران رفع شد/ دروغ دختر کره‌ای لو رفت!
تاج: ایجاد هر مجموعه ورزشی مساوی است با تخریب یک زندان
نبرد ۱۷ تیم در فصل جدید لیگ برتر تکواندو بانوان
جریمه ویژه برای ۲ بازیکن استقلال
ملکی: باید واقع‌بین باشیم؛ ووشو نیاز به ارتقاء زیرساخت‌ها دارد
بحران در خط دفاعی استقلال؛ ناکامی در استفاده از برتری عددی مقابل پیکان
شمسایی: حق نداریم سهل‌انگاری کنیم/ فراموش نکنیم برای چه چیزی اینجا هستیم
آغاز تورنمنت بین‌المللی چهارجانبه والیبال در اردکان
قدیمی: بیرانوند گزینه دروازه‌بانی تیم ملی هاکی بود/ خوشبختانه در المپیاد ورزشی حضور داریم
کانسلو از فهرست الهلال کنار گذاشته شد
رامین رضاییان به کمیته انضباطی استقلال احضار شد
عزیزی: واگذاری زمین‌های انقلاب و ۲ اعزام تاریخی نقطه عطف گلف ایران خواهد بود
عذرخواهی غانم از سهرابی/ پایان حواشی با نمایش جوانمردی ایرانی و فرانسوی
تصمیم متعارف؛ عارف به‌جای عارف
توپ طلا به کدام بازیکن می‌رسد؟
پیروزی راحت بارسلونا مقابل ختافه در شب درخشش فران تورس + فیلم
هیئت مدیره سپاهان، بازیکنان و کادرفنی را جریمه کرد
استقلال در مهره چینی و ساختار دفاعی مشکل دارد/ جنپو فوتبالیست نیست
اینتر ۲ - ۱ ساسولو/ ادامه نتایج سینوسی نراتزوری+ فیلم
فرار از شکست المپییاکو به لطف پاس گل طارمی
مجیدی: حق تیم من مقابل الوصل پایمال شد