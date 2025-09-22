باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال در هفته چهارم لیگ برتر روز یکشنبه ۳۰ شهریور در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف پیکان رفت. این مسابقه در نهایت با تساوی ۲ بر ۲ خاتمه یافت، هرچند پیکان از دقیقه ۲۵ با اخراج میلاد باقری ۱۰ نفره به بازی ادامه داد، اما شاگردان ریکاردو ساپینتو نتوانستند از برتری عددی استفاده کنند و دو امتیاز حساس را از دست دادند.

در نیمه دوم و پس از اشتباه فاحش عارف آقاسی، کسری طاهری مهاجم پیکان در موقعیت تک‌به‌تک با حبیب فرعباسی قرار گرفت و گل دوم تیمش را به ثمر رساند. ساپینتو بلافاصله پس از این صحنه، آقاسی را از زمین خارج کرد. این اشتباه با واکنش تند هواداران استقلال همراه شد و آنها با سر دادن شعار‌هایی خواستار جدایی آقاسی از تیم شدند.

شرایط خط دفاعی استقلال با این اشتباهات پیچیده‌تر شده است. آرمین سهرابیان به دلیل اظهارات جنجالی پس از دیدار با الوصل کنار گذاشته شده و عارف آقاسی نیز فعلاً جایی در ترکیب ندارد. از سوی دیگر، رستم آشورماتوف و عارف غلامی همچنان به دلیل مصدومیت در دسترس نیستند و این مسئله دست ساپینتو را کاملاً بسته است.

با کنار رفتن دو مدافع اصلی به دلایل فنی و انضباطی و غیبت دو بازیکن دیگر به دلیل آسیب‌دیدگی، سرمربی پرتغالی استقلال در آستانه دیدار با شمس آذر با بحرانی جدی در خط دفاعی مواجه است. او یا باید به استفاده از مدافعان جوان و کم‌تجربه اعتماد کند یا بازیکنان غیرتخصصی را در پست دفاعی به کار بگیرد. تصمیم ساپینتو در این زمینه می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده استقلال در لیگ برتر داشته باشد.