باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وزارت امور خارجه قطر روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای از تصمیم انگلیس، کانادا، استرالیا و پرتغال برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین استقبال کرد و «این به رسمیت شناختن‌ها را پیروزی برای حقوق مشروع مردم برادر فلسطین دانست.»

پیش از این، عربستان سعودی در بیانیه‌ای مشابه اعلام کرده بود که این اقدام «تعهد جدی» کشور‌های غربی به روند صلح در منطقه و «پیشبرد راه‌حل دو دولتی» را نشان می‌دهد.

در حالی که رهبران بین‌المللی امروز برای مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گرد هم می‌آیند، عربستان و فرانسه اجلاسی را در مورد راه‌حل دو دولتی رهبری خواهند کرد.

منبع: تایمز اسرائیل