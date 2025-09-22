گردبادهای دریایی همزمان در سواحل ترکیه + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u062f\u0631 \u067e\u062f\u06cc\u062f\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0646\u0627\u062f\u0631\u060c \u06f3 \u06af\u0631\u062f\u0628\u0627\u062f \u062f\u0631\u06cc\u0627\u06cc\u06cc \u062f\u0631 \u0646\u0632\u062f\u06cc\u06a9\u06cc \u0633\u0648\u0627\u062d\u0644 \u0634\u0647\u0631 \u06af\u06cc\u0631\u0633\u0648\u0646 \u062a\u0631\u06a9\u06cc\u0647 \u0628\u0647\u200c\u0637\u0648\u0631 \u0647\u0645\u0632\u0645\u0627\u0646 \u062a\u0634\u06a9\u06cc\u0644 \u0634\u062f.\n\u00a0\n