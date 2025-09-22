باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
گردبادهای دریایی همزمان در سواحل ترکیه + فیلم

۳ گردباد دریایی همزمان در نزدیکی سواحل شهر گیرسون ترکیه را مشاهده می کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پدیده‌ای نادر، ۳ گردباد دریایی در نزدیکی سواحل شهر گیرسون ترکیه به‌طور همزمان تشکیل شد.

 

