رییس فدراسیون فوتبال گفت: هر سرمایه‌گذاری در حوزه فوتبال، سرمایه‌گذاری در نشاط اجتماعی و ارتقای اعتبار ملی محسوب می‌شود و ایجاد هر مجموعه ورزشی با تخریب یک زندان مساوی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال امروز دوشنبه در آیین افتتاحیه پروژه‌های جدید کمپ تیم ملی فوتبال، توسعه فضا‌های ورزشی را اقدامی حیاتی در مسیر ارتقای جامعه دانست و اظهار کرد: ایجاد هر مجموعه ورزشی، مساوی است با تخریب یک زندان.

وی با اشاره به جایگاه فوتبال در میان پدیده‌های اجتماعی افزود: فوتبال هیچ رویدادی در جهان را قابل مقایسه با خود نمی‌بیند. بر اساس پیش‌بینی فیفا، حدود شش میلیارد نفر مسابقات جام جهانی را دنبال خواهند کرد و همین موضوع اهمیت این رشته ورزشی را دو چندان می‌کند.

تاج با تأکید بر حضور ایران در جام جهانی، تصریح کرد: کشور‌های منطقه همچون عربستان، قطر و امارات هزینه‌های کلانی در فوتبال کرده‌اند، اما ایران با اتکا به مربی داخلی توانسته به راحتی راهی جام جهانی شود. این موفقیت نشان‌دهنده ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی است.

وی به شرایط گذشته تیم ملی اشاره کرد و گفت: در سال‌هایی نه‌چندان دور، تیم ملی حتی یک زمین چمن استاندارد در اختیار نداشت و ناچار بود در پژوهشگاه نفت تمرین کند. امروز، اما شرایط تغییر کرده و زمین‌های استاندارد و مجموعه‌های مجهز در دسترس قرار گرفته است. افتتاح کمپ جدید تیم ملی نیز گامی ارزشمند در همین مسیر است که با همکاری شهرداری تهران و حمایت‌های علیرضا زاکانی شهردار تهران محقق شده است.

رئیس فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: فوتبال گسترده‌ترین سطح مخاطب را در کشور دارد و نزدیک به یک میلیون نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم درگیر آن هستند. به همین دلیل، هر سرمایه‌گذاری در این حوزه، سرمایه‌گذاری در نشاط اجتماعی و ارتقای اعتبار ملی محسوب می‌شود. افتخارات ایران در آسیا نیز همچنان معتبر و ارزشمند است.

تاج در پایان از نقش شهرداری تهران در این پروژه قدردانی کرد و افزود: مسئولیت اجتماعی شهرداری و اولویت‌بندی صحیح آن در حوزه ورزش اقدامی اثربخش و گسترده بوده است. به عنوان یک شهروند، قدردان تلاش‌های تمامی همکاران و مدیران در این مسیر هستم.

