زنگ آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ برای کلاس اولی‌ها با حضور معاونین فرمانداری بهارستان در دبستان شهید آوینی بخش گلستان و دبستان ۱۲ بهمن در بخش بوستان به صدا درآمد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم زنگ شکوفه‌ها همزمان با سراسر کشور با حضور معاونان فرمانداری شهرستان بهارستان استان تهران، مسئولان آموزش و پرورش استان، مدیران مدارس، آموزگاران و خانواده‌های دانش‌آموزان، خانواده‌های شهدا در بهارستان برگزار و فضایی سرشار از نشاط و شادابی را برای کلاس اولی‌ها به ارمغان آورد تا نخستین روز تجربه محیط آموزشی با انگیزه‌های ویژه و به‌یادماندنی همراه باشد. گفتنی است در این مراسم پسر شهید ابدام از همراهان سردار سلامی شهید جنگ ۱۲ روزه دلنوشته‌ای را در وصف پدر شهیدش سرود.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد میرزایی نیری - تهران

 

برچسب ها: زنگ شکوفه ها ، دانش آموزان ، سوژه خبری
