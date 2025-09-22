باشگاه خبرنگاران جوان - ایرج اکبرلو سخنگوی فدراسیون دوومیدانی در مورد این موضوع و رفع اتهام تجاوز گروهی بیان کرد: در جلسه دادگاه سهشنبه هفته گذشته، فضای مجازی ورزشکاران بررسی شد. دادگاههای کرهجنوبی برای اینکه رای صادر کنند به جنبههای شخصیتی و فردی متهم خیلی توجه دارند بنابراین فضای مجازی تمام بچههای ما را استخراج کرده بودند حتی رسانههایی که ما فکر میکنیم رویت نمیشود و پنهان است یا پاک میشود.
او ادامه داد: رئیس دادگاه هم در جلسه قبل خانم شاکی را خواسته بود. البته این در حالی است که در کرهجنوبی وقتی وکیل میگیرند دیگر نیازی به حضور و پیگیری شاکی نیست، اما بخاطر پیگیری و خواست وکلای ما، رئیس دادگاه خواست که جلسه بعدی این خانم هم حضور داشته باشد. نحوه حضورش هم به این صورت بود که یا پارتیشنی بین او و متهمان قرار میگیرد یا در اتاق مجاور مینشیند و با ویدئو و تصویری صحبت میکند. این خانم هم در اتاق مجاور نشسته بود.
اکبرلو با بیان اینکه کار بسیار ریسکی و خطرناکی بود، چون اگر ادعایی میکردیم و ثابت نمیشد هم کار بچهها خراب میشد و هم پرونده مسیر سریعتری برای محکومیت بچهها طی میکرد، تصریح کرد: با این حال وکلای ما، چون به کار خود اطمینان داشتند مدرک فضای مجازی را ارائه دادند.
او در پاسخ به این سوال که این مدرک چه بود، گفت: این مدرک محرمانه است و نمیتوانم آن را باز کنم، اما اگر بخواهم مثالی بزنم فرض کنید امروز سهشنبه است و قاضی از خانم شاکی میپرسد دیروز چند شنبه بود، جواب درست دوشنبه است، اما آن خانم با اختلاف زیاد گفته بود جمعه. قاضی گفته بود فکر کند و دوباره بگوید، اما دوباره همان جواب را تکرار کرده بود. وکلای شاکی فهمیده بودند قاضی دنبال چیست و اعتراض کرده بودند که نباید این سوال را از خانم بپرسید. ما شاکی هستیم و نباید در مورد سوابق متهمان فقط بررسی کنید.
اکبرلو ادامه داد: قاضی با توجه به جواب خانم شاکی، ابتدای فیلم فضای مجازی را به او نشان میدهد که آن موقع خانم اقرارمیکند متعلق به اوست و حقیقت را نگفته است. اینگونه ورق برگشت. وکلای خانم اعلام کردند دیگر بازجویی انجام شده است، اما قاضی گفت من باید تصمیم بگیرم بنابراین تمام بازجوییهای قبلی منتفی میشود. دو جلسه دیگر میگذارم و در هر جلسه دو نفر از متهمان را با مترجم میآورم و از اول بازجوییها را انجام میدهم.
اکبرلو با بیان اینکه جلسه اول هفته آخر مهر و جلسه دوم اوایل آبان برگزار میشود، ادامه داد: این به نفع بچههای ماست، چون شبی که دستگیر شدند شوک بودند و تا به سفارت ایران اطلاع دادند از آنها مطالبی گرفتند که به ضررشان بود، اما الان کامل توجیه هستند. از طرفی با این روش دادگستری و قاضی حقیقت کاملا آشکار میشود. این قاضی بسیار باشرف و با وجدان است. به هر حال ماحصل دادگاه سهشنبه این بود که قطعا اتهام اولیه که مجازات بسیار سنگینی داشت برداشته شد.
او در پاسخ به این پرسش امکان دارد دوومیدانی کاران ایران از اتهام تجاوز هم تبرئه شوند، تصریح کرد: به بازجویی بستگی دارد. پزشکی قانونی اعلام کرده است دو نفر از دوومیدانیکاران فعل و انفعالاتی داشتهاند، اما باید ثابت شود که این اتفاق قبل از حضور شاکی در هتل دومیدانی کاران اتفاق افتاده یا بعد از آن بود. همچنین نمونههایی که در بدن شاکی وجود دارد مربوط به این نفرات است یا از قبل وجود داشته است. عنوان تجاوز در حال حاضر عنوان تجاوز گروهی برای چهار نفر با هر میزان دخالتی که در ماجرا داشتهاند برداشته شده است.
او ادامه داد: روند پرونده اکنون به سمتی رفته است که دیگر دفاع از این عنوان تجاوز گروهی نیست. البته همه این موارد باید تبدیل به رای شود. زمانی هم که تبدیل به رای شود امکان اعتراض از سوی شاکی هم وجود دارد. زمانی هم که تبرئه شوند وکلای ما اعاده حیثیت خواهند کرد و جریمه مالی سنگینی هم به دنبال خواهد داشت.
اکبرلو بیان کرد: پس از بازجوییها ممکن است که عنوان تجاوز نباشد بلکه برای نمونه نقض رفتار ورزشی یا نقض قوانین هتل باشد. بستگی به تصمیم قاضی دارد. در دو دادگاهی که برگزار شد قاضی کاملا قانونی و بیطرفانه برخورد کرد. در دادگاه اول ادعاهایی را علیه نفر چهارم داشتند و باعث بازداشت او شدند. البته مدارکی که ارائه کرده بودند تعداد صفحات آن کم بود و از طرفی دادستانی و پلیس هم اجازه ملاقات با نفر چهارم را ندادند. وکلای ماه از دادستانی و پلیس شکایت کردند و قاضی پذیرفت.
او همچنین گفت: به هر حال این میتواند قدم خوبی باشد، چون ۳۰ سال حبس کجا و جریمه مالی و یا مثلا یک سال حبس کجا. اگر یک سال هم حبس بگیرند طبق قانون کره جنوبی برای خارجیها، ۶ ماه را گذراندهاند و شش ماه باقیمانده را میتوانند به کشور خود بروند.
اکبرلو در مورد شرایط روحی دوومیدانیکاران گفت: بسیار عالی است و کنسولگری هم کاملا پیگیر است. آنها واقعیت را پذیرفتهاند و خودشان را با شرایط تطبیق دادهاند. مجددا درخواست کردند کتاب ارسال شود. احسان حدادی رییس فدراسیون بخاطر اهمیت دادگاه دوومیدانیکاران و همزمانی با کنگره فدراسیون جهانی، به ژاپن نرفت و در تهران ماند تا اگر نیاز به کاری باشد، انجام دهد. از کنسولگری هم خواست دوباره برای دوومیدانیکاران کتاب تهیه و ارسال کند.
او در مورد زمان دادگاه بعدی رسیدگی به اتهام تجاوز دوومیدانیکاران تصریح کرد: دادگاه بعدی هفته آخر مهرماه است. هفته اول آبان دو نفر دیگر از دوومیدانیکاران مورد بازجویی مجدد قرار میگیرند.
منبع: ایسنا