بر اساس اعلام ایرج اکبرلو سخنگوی فدراسیون دوومیدانی در امور مربوط به رسیدگی به پرونده ورزشکاران ایران در کره‌جنوبی، اتهام تجاوز گروهی ورزشکاران ایران رفع شده است و ورزشکاران ایرانی باید مجددا بازجویی شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان - ایرج اکبرلو سخنگوی فدراسیون دوومیدانی در مورد این موضوع و رفع اتهام تجاوز گروهی بیان کرد: در جلسه دادگاه سه‌شنبه هفته گذشته، فضای مجازی ورزشکاران بررسی شد. دادگاه‌های کره‌جنوبی برای اینکه رای صادر کنند به جنبه‌های شخصیتی و فردی متهم خیلی توجه دارند بنابراین فضای مجازی تمام بچه‌های ما را استخراج کرده بودند حتی رسانه‌هایی که ما فکر می‌کنیم رویت نمی‌شود و پنهان است یا پاک می‌شود.

او ادامه داد: رئیس دادگاه هم در جلسه قبل خانم شاکی را خواسته بود. البته این در حالی است که در کره‌جنوبی وقتی وکیل می‌گیرند دیگر نیازی به حضور و پیگیری شاکی نیست، اما بخاطر پیگیری و خواست وکلای ما، رئیس دادگاه خواست که جلسه بعدی این خانم هم حضور داشته باشد. نحوه حضورش هم به این صورت بود که یا پارتیشنی بین او و متهمان قرار می‌گیرد یا در اتاق مجاور می‌نشیند و با ویدئو و تصویری صحبت می‌کند. این خانم هم در اتاق مجاور نشسته بود.

اکبرلو با بیان اینکه کار بسیار ریسکی و خطرناکی بود، چون اگر ادعایی می‌کردیم و ثابت نمی‌شد هم کار بچه‌ها خراب می‌شد و هم پرونده مسیر سریع‌تری برای محکومیت بچه‌ها طی می‌کرد، تصریح کرد: با این حال وکلای ما، چون به کار خود اطمینان داشتند مدرک فضای مجازی را ارائه دادند.

او در پاسخ به این سوال که این مدرک چه بود، گفت: این مدرک محرمانه است و نمی‌توانم آن را باز کنم، اما اگر بخواهم مثالی بزنم فرض کنید امروز سه‌شنبه است و قاضی از خانم شاکی می‌پرسد دیروز چند شنبه بود، جواب درست دوشنبه است، اما آن خانم با اختلاف زیاد گفته بود جمعه. قاضی گفته بود فکر کند و دوباره بگوید، اما دوباره همان جواب را تکرار کرده بود. وکلای شاکی فهمیده بودند قاضی دنبال چیست و اعتراض کرده بودند که نباید این سوال را از خانم بپرسید. ما شاکی هستیم و نباید در مورد سوابق متهمان فقط بررسی کنید.

اکبرلو ادامه داد: قاضی با توجه به جواب خانم شاکی، ابتدای فیلم فضای مجازی را به او نشان می‌دهد که آن موقع خانم اقرارمی‌کند متعلق به اوست و حقیقت را نگفته است. اینگونه ورق برگشت. وکلای خانم اعلام کردند دیگر بازجویی انجام شده است، اما قاضی گفت من باید تصمیم بگیرم بنابراین تمام بازجویی‌های قبلی منتفی می‌شود. دو جلسه دیگر می‌گذارم و در هر جلسه دو نفر از متهمان را با مترجم می‌آورم و از اول بازجویی‌ها را انجام می‌دهم.

اکبرلو با بیان اینکه جلسه اول هفته آخر مهر و جلسه دوم اوایل آبان برگزار می‌شود، ادامه داد: این به نفع بچه‌های ماست، چون شبی که دستگیر شدند شوک بودند و تا به سفارت ایران اطلاع دادند از آنها مطالبی گرفتند که به ضررشان بود، اما الان کامل توجیه هستند. از طرفی با این روش دادگستری و قاضی حقیقت کاملا آشکار می‌شود. این قاضی بسیار باشرف و با وجدان است. به هر حال ماحصل دادگاه سه‌شنبه این بود که قطعا اتهام اولیه که مجازات بسیار سنگینی داشت برداشته شد.

او در پاسخ به این پرسش امکان دارد دوومیدانی کاران ایران از اتهام تجاوز هم تبرئه شوند، تصریح کرد: به بازجویی بستگی دارد. پزشکی قانونی اعلام کرده است دو نفر از دوومیدانی‌کاران فعل و انفعالاتی داشته‌اند، اما باید ثابت شود که این اتفاق قبل از حضور شاکی در هتل دومیدانی کاران اتفاق افتاده یا بعد از آن بود. همچنین نمونه‌هایی که در بدن شاکی وجود دارد مربوط به این نفرات است یا از قبل وجود داشته است. عنوان تجاوز در حال حاضر عنوان تجاوز گروهی برای چهار نفر با هر میزان دخالتی که در ماجرا داشته‌اند برداشته شده است.

او ادامه داد: روند پرونده اکنون به سمتی رفته است که دیگر دفاع از این عنوان تجاوز گروهی نیست. البته همه این موارد باید تبدیل به رای شود. زمانی هم که تبدیل به رای شود امکان اعتراض از سوی شاکی هم وجود دارد. زمانی هم که تبرئه شوند وکلای ما اعاده حیثیت خواهند کرد و جریمه مالی سنگینی هم به دنبال خواهد داشت.

اکبرلو بیان کرد: پس از بازجویی‌ها ممکن است که عنوان تجاوز نباشد بلکه برای نمونه نقض رفتار ورزشی یا نقض قوانین هتل باشد. بستگی به تصمیم قاضی دارد. در دو دادگاهی که برگزار شد قاضی کاملا قانونی و بی‌طرفانه برخورد کرد. در دادگاه اول ادعا‌هایی را علیه نفر چهارم داشتند و باعث بازداشت او شدند. البته مدارکی که ارائه کرده بودند تعداد صفحات آن کم بود و از طرفی دادستانی و پلیس هم اجازه ملاقات با نفر چهارم را ندادند. وکلای ماه از دادستانی و پلیس شکایت کردند و قاضی پذیرفت.

او همچنین گفت: به هر حال این می‌تواند قدم خوبی باشد، چون ۳۰ سال حبس کجا و جریمه مالی و یا مثلا یک سال حبس کجا. اگر یک سال هم حبس بگیرند طبق قانون کره جنوبی برای خارجی‌ها، ۶ ماه را گذرانده‌اند و شش ماه باقیمانده را می‌توانند به کشور خود بروند.

اکبرلو در مورد شرایط روحی دوومیدانی‌کاران گفت: بسیار عالی است و کنسولگری هم کاملا پیگیر است. آنها واقعیت را پذیرفته‌اند و خودشان را با شرایط تطبیق داده‌اند. مجددا درخواست کردند کتاب ارسال شود. احسان حدادی رییس فدراسیون بخاطر اهمیت دادگاه دوومیدانی‌کاران و همزمانی با کنگره فدراسیون جهانی، به ژاپن نرفت و در تهران ماند تا اگر نیاز به کاری باشد، انجام دهد. از کنسولگری هم خواست دوباره برای دوومیدانی‌کاران کتاب تهیه و ارسال کند.

او در مورد زمان دادگاه بعدی رسیدگی به اتهام تجاوز دوومیدانی‌کاران تصریح کرد: دادگاه بعدی هفته آخر مهرماه است. هفته اول آبان دو نفر دیگر از دوومیدانی‌کاران مورد بازجویی مجدد قرار می‌گیرند.

منبع: ایسنا

برچسب ها: فدراسیون دوومیدانی ، تجاوز گروهی
خبرهای مرتبط
کاردان:
حدادی احترامی برای پرتاب دیسک بانوان قائل نمی‌شود/ من و محروقی در لیگ دوومیدانی شرکت نکردیم
شیرقوی:
مدیریت ناسالم باعث کنار کشیدن کاراماشین از لیگ دوومیدانی شد/ حدادی قهرمانان را فراری داده است
شایان: چشم انداز امیدوارکننده‌ای در دوومیدانی نمی‌بینم/ ۱۰ ورزشکار تا بازی‌های آسیایی برای کسب مدال نداریم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۵
در انتظار بررسی: ۹
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۵ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
به قاضی یا دختره پول میدن که خفه. شه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۳ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
اینها را به کشور را ندهید حیف پول که رفتند خارج
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۲ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
دختره اینکاره بوده و فرصت گیر کشیده اخاذی کنه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۷ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
باشه شما راست میگید
۳
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۵ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
رابطه جنسی داشته اند . فقط مسئله اینجاست که دختره تن فروش بوده و بعدش خواسته ازشون باج بگیره
دختره خودش راضی به رابطه بوده است وگرنه رابطه جنسی برقرار شده است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۷ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
چنان میگه بچه ها آدم فکر میکنه در مورد یه بچه ۷-۸ساله حرف میزنه.نه عزیز جان هر کی خربزه میخوره باید پای لرزش هم بشینه. این ها آبروی کشور ما رو بردند .مردم راضی نیستند برای آزادی این آدم های هوس باز پول کشور رو صرف گرفتن وکیل برای آنها کنید.الان آزادی اونها دغدغه خانواده شونو نه مردم،برای مردم برخورد با مسئول مربوطه که باعًث این آبروریزی در جهان شده مهمه.
۳
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۵ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
ای بابا!!! فقط گروهی نبوده؟!!!
خدا بهمون رحم کنه
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۳ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
تیترتونو دوباره بخونید! اتهام تجاوز گروهی! خاک برسر این ورزشکارنماها و تمامی حامیانش! دسته جمعی توی اتاق یه زن غریبه چه غلطی میکردند؟ که هم دستگیربشند و هم شماها اینطوری ماستمالی کنید! این اشرار کثیف رو هم نجات بدید بیارید کشور آبروی از دست رفته یک ملت بازنمیگرده.
۲
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۷ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
انوقت میگن
ب ورزشکاران توجه نمیشه

حالا ک توجه نشده

رفتن تو کره
این غلط کردن

توجه بشه چ غلطهای دیگه میخواستن بکنن؟؟؟

حتما یک دختر کره ای نه

با چند دختر کره جنوبی!!
۱
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مشت آهنین
۱۵:۰۴ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
تازه شانس بیارن اونجا تبرئه بشن یا کل حبس رو بگذرونند،اگر اومدن ایران باید سفت و سخت جواب پس بدن ،با آبروی یه ملت بازی کردند.
۱
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۱ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
با آبروی ایران بازی کردند بعد میگه حال روحی دو میدانی کاران متجاوز بسیار عالی هست !!!!!!!!
۱
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۰ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
در کره جنوبی طبق امار خودشان .خانمهای کره جنوبی
مورد تجاوز ده ها هزار سرباز امریکایی سالیانه قرار میگیرند و
قانونی مثل قانونی که در مورد خلاف کاری امریکایی در ایران داشتند
مجازات نمیشوند ..اصولا در کشورهای غربی رسم است که
خودش با موافقت میاید و بعد
بر چسب تجاوز میزند که یا سیاسی اش کند ..طبق فشار کشوری
یا فقط بخاطر چاپیدن بیشتر پول
۵
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۶ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
آخه اوس،_کول بی،سوا_د کره جنوبی مگه غربه
Iran (Islamic Republic of)
الیاس
۱۴:۵۷ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
خدا رو شکر
۳
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۶ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
زرشک زرشک ز ز ش ک
۳
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۱ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
پزشکی قانونی اعلام کرده است دو نفر از دوومیدانی‌کاران فعل و انفعالاتی داشته‌اند؛ فعل و انفعالات؟! مگه آزمایشگاه شیمیه؟!
۰
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
فرشاد
۱۴:۴۷ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
خاک توی سرتون با این ورزشکاراتون و اون مسئولین الدنگ ورزش دومیدانی
۴
۲۰
پاسخ دادن
۱۲
عذرخواهی غانم از سهرابی/ پایان حواشی با نمایش جوانمردی ایرانی و فرانسوی
اتهام تجاوز گروهی دوومیدانی‌کاران ایران رفع شد/ دروغ دختر کره‌ای لو رفت!
رامین رضاییان به کمیته انضباطی استقلال احضار شد
توپ طلا به کدام بازیکن می‌رسد؟
استقلال در مهره چینی و ساختار دفاعی مشکل دارد/ جنپو فوتبالیست نیست
جریمه ویژه برای ۲ بازیکن استقلال
تصمیم متعارف؛ عارف به‌جای عارف
آقاسی خداحافظی خود را پس گرفت: جبران می‌کنم
قدیمی: بیرانوند گزینه دروازه‌بانی تیم ملی هاکی بود/ خوشبختانه در المپیاد ورزشی حضور داریم
برتری ۱۰ گله تیم ملی فوتسال ایران برابر امارات در دومین بازی آسیایی
آخرین اخبار
پایان رقابت‌های قهرمانی آسیای میانه با کسب ۲۲ مدال برای بدمینتون ایران
قیاس گوهری با دروازه‌بان خارجی استقلال؛ وقتی به استعداد‌های داخلی بی اعتنایی می‌شود
آقاسی خداحافظی خود را پس گرفت: جبران می‌کنم
واکنش شمسایی به پیروزی ۱۰ گله برابر امارات
محرومیت رامین رضاییان از بازی با شمس‌آذر/ استقلال خوزستان، یک بازی بدون هوادار شد
صعود دو پله‌ای بسکتبال ایران در آخرین رده‌بندی فدراسیون جهانی/ تیم ملی همچنان چهارم آسیا
عارف آقاسی را جویباری نابود کرد/ کاش سرخابی‌ها هیچ وقت پولدار نباشند
برتری ۱۰ گله تیم ملی فوتسال ایران برابر امارات در دومین بازی آسیایی
صعود راحت والیبال بلغارستان به جمع هشت تیم برتر جهان
اتهام تجاوز گروهی دوومیدانی‌کاران ایران رفع شد/ دروغ دختر کره‌ای لو رفت!
تاج: ایجاد هر مجموعه ورزشی مساوی است با تخریب یک زندان
نبرد ۱۷ تیم در فصل جدید لیگ برتر تکواندو بانوان
جریمه ویژه برای ۲ بازیکن استقلال
ملکی: باید واقع‌بین باشیم؛ ووشو نیاز به ارتقاء زیرساخت‌ها دارد
بحران در خط دفاعی استقلال؛ ناکامی در استفاده از برتری عددی مقابل پیکان
شمسایی: حق نداریم سهل‌انگاری کنیم/ فراموش نکنیم برای چه چیزی اینجا هستیم
آغاز تورنمنت بین‌المللی چهارجانبه والیبال در اردکان
قدیمی: بیرانوند گزینه دروازه‌بانی تیم ملی هاکی بود/ خوشبختانه در المپیاد ورزشی حضور داریم
کانسلو از فهرست الهلال کنار گذاشته شد
رامین رضاییان به کمیته انضباطی استقلال احضار شد
عزیزی: واگذاری زمین‌های انقلاب و ۲ اعزام تاریخی نقطه عطف گلف ایران خواهد بود
عذرخواهی غانم از سهرابی/ پایان حواشی با نمایش جوانمردی ایرانی و فرانسوی
تصمیم متعارف؛ عارف به‌جای عارف
توپ طلا به کدام بازیکن می‌رسد؟
پیروزی راحت بارسلونا مقابل ختافه در شب درخشش فران تورس + فیلم
هیئت مدیره سپاهان، بازیکنان و کادرفنی را جریمه کرد
استقلال در مهره چینی و ساختار دفاعی مشکل دارد/ جنپو فوتبالیست نیست
اینتر ۲ - ۱ ساسولو/ ادامه نتایج سینوسی نراتزوری+ فیلم
فرار از شکست المپییاکو به لطف پاس گل طارمی
مجیدی: حق تیم من مقابل الوصل پایمال شد