باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور با حضور ۱۲ تیم از دهم مهرماه آغاز می‌شود.

تیم همیشه مدعی کاله مازندران در هفته نخست میزبان تیم تازه وارد استقلال تهران است.

این تیم فصل گذشته با مربیگری مهران حاتمی در جایگاه سوم لیگ برتر بسکتبال کشور قرار گرفت‌

کاله مازندران که با هدایت فرزاد کوهیان در فصل جاری به میدان می‌رود در نخستین بازی پیش تدارکاتی پیش فصل، ۲۴ شهریورماه در سالن بسکتبال آزادی تهران، حریف لیگ برتری خود، طبیعت اسلامشهر را با نتیجه ۷۵ بر ۶۹ شکست داد.

این تیم در ادامه بازی‌های تدارکاتی خود روز‌های سه شنبه و چهارشنبه اول و دوم مهرماه در سالن ورزشی محمود مشحون تهران میزبان نفت زاگرس جنوبی جهرم است.

رعد پدافند اصفهان، پترونوین ماهشهر، پاس کردستان، پایش پارت شاهرود، نفت زاگرس جنوبی جهرم، استقلال تهران، گلنور اصفهان، کاله مازندران، شهرداری گرگان، نفت آبادان، مهگل البرز و طبیعت اسلامشهر، تیم‌های شرکت در فصل ۱۴۰۴ لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور خواهند بود.

در سایر باز‌های هفته نخست لیگ برتر بزرگسالان باشگاه‌های کشور، رعد پدافند اصفهان به مصاف پترونوین ماهشهر می‌رود.

طبیعت اسلامشهر میزبان گلنور اصفهان است.

مهگل البرز با پاس کردستان رو‌به‌رو خواهد شد.

نفت آبادان تیم پایش پارت شاهرود را در پیش رو دارد

نفت زاگرس جنوبی جهرم هم مهمان شهرداری گرگان است.