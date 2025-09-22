باشگاه خبرنگاران جوان، سمیه خلیلی - در هفته‌های اخیر، تحولات خاورمیانه بار دیگر نشان داده است که سیاست‌های رژیم صهیونیستی چیزی جز آشوب و ناامنی به همراه ندارد. به گزارش اوراسیا تایم، مصر با استقرار سامانه پدافندی دوربرد HQ-۹B ساخت چین در شبه‌جزیره سینا، به صراحت اعلام کرده است که ادامه اقدامات تجاوزکارانه اسرائیل می‌تواند به رویارویی مستقیم با قاهره منجر شود. این تصمیم تنها یک اقدام نظامی نیست؛ بلکه هشداری تاریخی است که نشان می‌دهد ملت‌ها و دولت‌های عربی دیگر نمی‌خواهند در برابر وحشیگری‌های صهیونیسم سکوت کنند.



سیاست‌های تهاجمی اسرائیل، از کشتار بی‌رحمانه در غزه تا حمله آشکار به قطر، عملاً منطقه را به سمت بحرانی تمام‌عیار سوق داده است. در چنین شرایطی، ورود مصر ــ کشوری با تاریخ طولانی جنگ و صلح با اسرائیل ــ ابعادی نمادین و استراتژیک پیدا می‌کند.

بازگشت سایه جنگ شش‌روزه



برای بسیاری از ناظران، استقرار HQ-۹B در صحرای سینا یادآور تاریخ تلخی است: در جنگ شش‌روزه سال ۱۹۶۷، اسرائیل این منطقه را اشغال کرد و تنها پس از توافق صلح کمپ دیوید در ۱۹۷۹ به مصر بازگرداند. امروز، چهار دهه پس از آن پیمان، باز هم صحرای سینا به کانون تنش تبدیل شده است.



استقرار این سامانه پدافندی با برد بیش از ۲۶۰ کیلومتر، پیامی آشکار به اسرائیل است: هرگونه تجاوز هوایی یا تلاش برای تحمیل آوارگی فلسطینیان به خاک مصر، با پاسخ قاطع روبه‌رو خواهد شد. مقامات مصری به صراحت گفته‌اند که انتقال اجباری ساکنان غزه به صحرای سینا «خط قرمز» است. این موضع‌گیری نشان می‌دهد که تل‌آویو دیگر نمی‌تواند به راحتی از کارت فشار جمعیتی بر علیه فلسطینیان استفاده کند.



در واقع، این تحولات ثابت می‌کند که اسرائیل حتی به پیمان‌های صلحی که دهه‌ها پیش امضا کرده احترام نمی‌گذارد. تل‌آویو همچنان با سیاست توسعه‌طلبی و پاکسازی قومی پیش می‌رود و این روند نه تنها فلسطینیان بلکه کشور‌های همسایه مانند مصر و اردن را هم به خطر انداخته است.

فناوری نظامی در برابر تجاوزگری سیاسی



سامانه HQ-۹B تنها یک ابزار دفاعی نیست؛ بلکه نماد عزم مصر برای دفاع از حاکمیت ملی خود در برابر سیاست‌های ویرانگر تل‌آویو است. این سامانه با قابلیت مقابله همزمان با چند هدف هوایی، مصر را در موقعیتی قرار می‌دهد که بتواند در برابر هرگونه حمله هوایی یا موشکی اسرائیل واکنش نشان دهد.



اما اهمیت اصلی این اقدام، نه صرفاً در بُرد موشک‌ها و قدرت رهگیری آنها، بلکه در پیام سیاسی آن است. مصر با این تصمیم نشان داد که دوران یک‌جانبه‌گرایی اسرائیل و حاشیه‌نشینی اعراب به پایان رسیده است. قاهره با این استقرار به تل‌آویو هشدار داد: هرگونه تهدید علیه امنیت ملی مصر با پاسخ نظامی و سیاسی مواجه خواهد شد.



این اقدام همچنین نشانه‌ای از تغییر موازنه قدرت در خاورمیانه است. سال‌ها بود که اسرائیل خود را تنها قدرت نظامی بلامنازع منطقه می‌دانست، اما حالا کشور‌های عربی با خرید سامانه‌های پیشرفته از چین و روسیه نشان داده‌اند که دیگر حاضر نیستند به انحصار تسلیحاتی اسرائیل تن دهند.

رژیم صهیونیستی؛ منبع بی‌ثباتی منطقه‌ای



واقعیت این است که اسرائیل در طول دهه‌های اخیر، به جای تبدیل شدن به یک بازیگر صلح‌جو، همواره آتش‌افروز اصلی خاورمیانه بوده است. حملات گسترده به غزه که تاکنون ده‌ها هزار کشته بر جای گذاشته، تجاوز به لبنان، حملات به سوریه، یمن و ایران، و حتی عملیات تروریستی در قلب دوحه ــ همگی گواهی روشن است بر اینکه این رژیم چیزی جز خشونت و ویرانی صادر نمی‌کند.



حمایت بی‌قید و شرط ایالات متحده نیز به این تجاوزگری‌ها مشروعیت بخشیده است. واشنگتن به جای آنکه اسرائیل را وادار به رعایت قوانین بین‌المللی کند، با ارسال میلیارد‌ها دلار کمک نظامی، تل‌آویو را تشویق کرده تا به کشتار و اشغالگری ادامه دهد. این چرخه معیوب، نه تنها مردم فلسطین، بلکه امنیت همه کشور‌های منطقه را تهدید می‌کند.

مصر و «خط قرمز» آوارگی فلسطینیان



یکی از ابعاد مهم سیاست‌های جدید مصر، تاکید بر جلوگیری از آوارگی اجباری فلسطینیان است. اسرائیل بار‌ها تلاش کرده است که با فشار نظامی، جمعیت غزه را به سمت مرز‌های مصر سوق دهد و از این طریق، مسئله فلسطین را به دوش قاهره بیندازد. اما مصر با اعلام اینکه چنین اقدامی «خط قرمز» محسوب می‌شود، عملاً جلوی این پروژه خطرناک را گرفته است.

این موضع‌گیری نه تنها اهمیت انسانی دارد، بلکه از نظر ژئوپلیتیک نیز حیاتی است. پذیرش آوارگان به معنای تغییر بافت جمعیتی صحرای سینا و ایجاد بحران امنیتی دائمی برای مصر خواهد بود. به همین دلیل، قاهره در برابر این طرح مقاومت می‌کند و با استقرار سامانه HQ-۹B نشان می‌دهد که آماده دفاع از مرز‌های خود است.

شکست استراتژی ترس و تحمیل



اسرائیل همواره تلاش کرده است با ایجاد ترس و فشار، همسایگان عرب را به سکوت وادار کند. اما واکنش مصر نشان می‌دهد که این استراتژی دیگر کارایی ندارد. برعکس، هرچه تل‌آویو بیشتر به خشونت و تجاوز متوسل می‌شود، همسایگانش بیشتر به سمت تقویت نظامی و اتحاد منطقه‌ای پیش می‌روند.



استقرار HQ-۹B تنها یک آغاز است. این اقدام می‌تواند مقدمه‌ای برای همکاری‌های گسترده‌تر دفاعی میان کشور‌های عربی باشد؛ همکاری‌هایی که در نهایت می‌تواند انحصار نظامی اسرائیل را در هم بشکند.

پیامد‌های جهانی حمایت از صهیونیسم



اسرائیل امروز با پشتیبانی کورکورانه آمریکا خود را فراتر از هر قانونی می‌داند. اما این وضعیت نمی‌تواند پایدار باشد. هرچه آمریکا بیشتر به رژیم صهیونیستی چک سفید امضا بدهد، اعتبار بین‌المللی خود را بیشتر از دست می‌دهد. کشور‌های جهان به وضوح می‌بینند که استاندارد‌های دوگانه واشنگتن در قبال حقوق بشر، چیزی جز ریاکاری نیست.



از همین رو، واکنش مصر تنها یک حرکت دفاعی ملی نیست؛ بلکه انعکاس احساس گسترده‌تری در جهان جنوب است. ملت‌ها و دولت‌های مختلف به این نتیجه رسیده‌اند که دیگر نمی‌توانند در برابر سیاست‌های استعماری جدید اسرائیل و حامیان غربی‌اش سکوت کنند.



زمان مقاومت فرا رسیده است



گزارش اوراسیا تایم به‌روشنی نشان می‌دهد که استقرار HQ-۹B در صحرای سینا چیزی فراتر از یک تغییر نظامی است؛ این اقدام نمادی از تغییر معادلات منطقه‌ای و پایان دوره‌ای است که اسرائیل می‌توانست بدون هزینه به تجاوز ادامه دهد.



رژیم صهیونیستی باید بداند که دوران اشغالگری بی‌پایان به پایان رسیده است. مقاومت فلسطینیان، همراهی ملت‌های عرب، و تصمیم‌های شجاعانه‌ای مانند اقدام مصر، همه نشانه‌هایی هستند از این‌که خاورمیانه دیگر پذیرای سیاست‌های ویرانگر تل‌آویو نخواهد بود.



امروز مصر صدای خود را بلند کرده است؛ فردا شاید دیگر کشور‌ها نیز به این صف بپیوندند؛ و این آغاز راهی است که می‌تواند منطقه را از چنگال جنگ‌افروزی اسرائیل آزاد کند.