فرمانده سپاه احمدبن موسی شیراز از اجرای بیش از ۷۰ عنوان برنامه فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و محرومیت‌زدایی در سطح محلات، مساجد و پایگاه‌های بسیج به مناسبت هفته دفاع مقدس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سرهنگ حسین غلباش در نشست خبری با تبریک فرارسیدن ایام دفاع مقدس، بر نقش مؤثر اصحاب رسانه در تبیین واقعیت‌های انقلاب اسلامی و همراهی در فراز و نشیب‌های کشور تقدیر کرد و اظهار کرد: برنامه‌های امسال با رویکرد محله‌محوری و مسجد‌محوری طراحی شده‌اند تا مردم هر محله در اجرای آن مشارکت داشته باشند.

او گفت: از جمله برنامه‌های شاخص این هفته، برگزاری یادواره‌های شهدا تحت عنوان «آبروی محله» در ۱۳ نقطه از شهر، بزرگداشت شهید کرباسی در منطقه داریون، نشست‌های تبیینی با محوریت جنگ ۱۲ روزه و تجلیل از رزمندگان و پیشکسوتان دفاع مقدس در محلات خواهد بود.

فرمانده سپاه احمدبن موسی شیراز همچنین از افتتاح سومین مجتمع اشتغال ناحیه در بلوار اتحاد خبر داد و افزود: این مجتمع با هدف محرومیت‌زدایی و ایجاد اشتغال برای بیش از ۱۰۰ نفر در حوزه صنایع دستی راه‌اندازی می‌شود.

سرهنگ غلباش گفت: در حوزه خدمات مؤمنانه نیز توزیع بیش از ۳۱۰۰ بسته لوازم‌التحریر در مناطق محروم شرق شیراز با همکاری بنیاد مستضعفان، بنیاد علوی و اداره اوقاف در دستور کار قرار گرفته است.

او در پایان از برگزاری مسابقات ورزشی محلی از جمله گل‌کوچک با حضور پیشکسوتان و جوانان در محلات خبر داد و گفت: این برنامه‌ها با هدف ایجاد شور و نشاط اجتماعی و تقویت همبستگی محله‌ای اجرا می‌شوند.

برچسب ها: سپاه ناحیه احمدابن موسی ، شیراز ، هفته دفاع مقدس
خبرهای مرتبط
جعفری:
منظومه فکری و گفتمان علوی باید جهانی شود
رژه اقتدار نیروهای مسلح استان فارس برگزار شد
اعزام ۱۴ دستگاه اتوبوس زائران مرقد امام (ره) از منطقه شرق شیراز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
۴ مصدوم بر اثر انفجار کپسول در کازرون
از اتصال خیابان‌ها به جاده فراشبند تا خدمات رایگان اتوبوس ها؛ گامی به سوی ترافیک روان‌تر در کازرون
ضرورت هوشمندسازی پلیس و مهارت افزایی از اولویت های فراجا
کلاهبرداری از ۳۲۰ نفر از شهروندان در کشور؛ باند کلاهبرداران در فارس دستگیر شدند
مهربانی در مهر ماه با توزیع ۶۰۰ بسته لوازم‌التحریر برای دانش‌آموزان جا مانده از تحصیل شیراز
شیراز اکسپو ۲۰۲۵ فرصتی بی‌نظیر برای معرفی ظرفیت‌های فارس
۷۰ هزار دانش آموز کلاس اولی آیین «جشن شکوفه ها» را در فارس برگزار کردند
تأمین آب پایدار؛ گام حیاتی در توسعه صنایع غذایی جهرم
سومین مجتمع اشتغال در بلوار اتحاد شیراز افتتاح می‌شود
آخرین اخبار
سومین مجتمع اشتغال در بلوار اتحاد شیراز افتتاح می‌شود
تأمین آب پایدار؛ گام حیاتی در توسعه صنایع غذایی جهرم
کلاهبرداری از ۳۲۰ نفر از شهروندان در کشور؛ باند کلاهبرداران در فارس دستگیر شدند
ضرورت هوشمندسازی پلیس و مهارت افزایی از اولویت های فراجا
از اتصال خیابان‌ها به جاده فراشبند تا خدمات رایگان اتوبوس ها؛ گامی به سوی ترافیک روان‌تر در کازرون
شیراز اکسپو ۲۰۲۵ فرصتی بی‌نظیر برای معرفی ظرفیت‌های فارس
۷۰ هزار دانش آموز کلاس اولی آیین «جشن شکوفه ها» را در فارس برگزار کردند
مهربانی در مهر ماه با توزیع ۶۰۰ بسته لوازم‌التحریر برای دانش‌آموزان جا مانده از تحصیل شیراز
۴ مصدوم بر اثر انفجار کپسول در کازرون