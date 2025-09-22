باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سرهنگ حسین غلباش در نشست خبری با تبریک فرارسیدن ایام دفاع مقدس، بر نقش مؤثر اصحاب رسانه در تبیین واقعیتهای انقلاب اسلامی و همراهی در فراز و نشیبهای کشور تقدیر کرد و اظهار کرد: برنامههای امسال با رویکرد محلهمحوری و مسجدمحوری طراحی شدهاند تا مردم هر محله در اجرای آن مشارکت داشته باشند.
او گفت: از جمله برنامههای شاخص این هفته، برگزاری یادوارههای شهدا تحت عنوان «آبروی محله» در ۱۳ نقطه از شهر، بزرگداشت شهید کرباسی در منطقه داریون، نشستهای تبیینی با محوریت جنگ ۱۲ روزه و تجلیل از رزمندگان و پیشکسوتان دفاع مقدس در محلات خواهد بود.
فرمانده سپاه احمدبن موسی شیراز همچنین از افتتاح سومین مجتمع اشتغال ناحیه در بلوار اتحاد خبر داد و افزود: این مجتمع با هدف محرومیتزدایی و ایجاد اشتغال برای بیش از ۱۰۰ نفر در حوزه صنایع دستی راهاندازی میشود.
سرهنگ غلباش گفت: در حوزه خدمات مؤمنانه نیز توزیع بیش از ۳۱۰۰ بسته لوازمالتحریر در مناطق محروم شرق شیراز با همکاری بنیاد مستضعفان، بنیاد علوی و اداره اوقاف در دستور کار قرار گرفته است.
او در پایان از برگزاری مسابقات ورزشی محلی از جمله گلکوچک با حضور پیشکسوتان و جوانان در محلات خبر داد و گفت: این برنامهها با هدف ایجاد شور و نشاط اجتماعی و تقویت همبستگی محلهای اجرا میشوند.