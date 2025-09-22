زمین، زیر پای ما، حافظه‌ ماست. حافظه‌ دویدن‌های کودکی، حافظه‌ی اولین قدم‌های لرزان، حافظه‌ سایه‌ پدر و عطر چادر مادر.

در آن غروب آخر شهریور، یک نفر از آن سوی اروند، با چکمه‌هایش روی این حافظه پا گذاشت.

صدام، ژنرالِ مغرورِ قادسیه، نمی‌دانست که این خاک، فقط جغرافیا نیست؛ شجره‌نامه است. نمی‌دانست هر مشت از این خاک را که برداری، زیرش استخوان سربازی از دوران مادها و هخامنشیان دفن است.

او با تانک‌هایش آمد تا حافظه‌ ما را شخم بزند. خبر نداشت که با این کار، بذری را می‌کارد که از آن، هشت سال جنگل غیرت خواهد رویید.

آن روز، خاک ساکت ما، فریاد کشید و ما تازه فهمیدیم، رگ غیرتمان از همین زمین، خون می‌گیرد.