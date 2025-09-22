ضرورت هوشمندسازی پلیس و مهارت افزایی از اولویت های فراجا

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - سردار حمیدرضا اشراق معاون هماهنگ کننده فراجا در دیدار با استاندار فارس در شیراز، اظهار کرد: سرریز هر نوع ناکارآمدی نهادهای جامعه در حوزههای مختلف وارد حوزه مجموعه انتظامی کشور میشود.
او تصریح کرد: کارکنان مجموعه انتظامی با توجه به پراکندگی جغرافیایی و دارا بودن چندین هزار نقطه استقراری در سراسر کشور، مشغول خدمت رسانی به مردم هستند.
معاون هماهنگ کننده فراجا بیان کرد: اگر چه توفیق خدمت رسانی به مردم افتخار بزرگی است که نصیب همه کارکنان مجموعه انتظامی کشور شده است ولی با این وجود این حجم از مأموریتها و خدمات مختلف، آسیب پذیریهایی نیز برای کارکنان انتظامی به دنبال دارد.
سردار اشراق اضافه کرد: در این رابطه باید به موضوع معیشت کارکنان انتظامی از جمله تهیه مسکن و منازل سازمانی توجه ویژه و اساسی شود تا آسیب پذیری آنها کمتر شود.
او با اشاره به هدف گذاری و تأکید سردار رادان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ساخت ۱۰۰ هزار منزل سازمانی برای کارکنان انتظامی، گفت: همه تلاشها و برنامه ریزیهای لازم به منظور تحقق این هدف در دست اقدام است.
معاون هماهنگ کننده فراجا افزود: مجموعه انتظامی نماد حاکمیت در کشور است، بنابراین باید اماکن انتظامی مورد استفاده در شأن و منزلت کارکنان انتظامی و مردم باشد تا بتوان خدمات رسانی بهتری ارائه داد.
سردار اشراق تأکید کرد: امروز دیگر با شیوههای سابق و گذشته برقراری نظم و امنیت در جامعه میسر نیست و در این رابطه نیازمند پلیس هوشمند هستیم تا پاسخگوی نیازهای امنیتی مردم باشیم.
او با تأکید بر هوشمند سازی پلیس، گفت: با هوشمندسازی پلیس، آنچه را که مردم انتظار دارند میتوان با دقت، سرعت و صحت انجام داد و با استفاده از فناوریها و تجهیزات نوین، حضور فیزیکی مردم در مراکز انتظامی را به حداقل رساند.
معاون هماهنگ کننده فراجا افزود: سرمایه اجتماعی پلیس در گرو مهارت افزایی است و برای انجام بهتر ماموریتها باید موضوع مهارت افزایی و آموزش همواره در دستور کار قرار داشته باشد.