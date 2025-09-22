گزارش سازمان جهانی بهداشت اغراق آمیز است

باشگاه خبرنگاران جوان- شرافتزمان امرخیل، سخنگوی وزارت بهداشت طالبان، آمار ارائهشده از سوی سازمان جهانی بهداشت مبنی بر جانباختن سالانه ۴۰ هزار نفر بر اثر بیماریهای قلبی در افغانستان را رد کرد و آن را فاقد پشتوانه دقیق میدانی و چندین برابر بزرگنماییشده خواند.
وی با تأکید بر نبود مطالعات جامع و میدانی در سالهای اخیر، از نهادهای بینالمللی خواست پیش از انتشار آمار، با وزارت بهداشت طالبان هماهنگی کنند تا از انتشار اطلاعات نادرست جلوگیری شود.
این واکنش در پی انتشار گزارشی از سوی سازمان جهانی بهداشت صورت گرفت که در آن نسبت به افزایش مرگومیر ناشی از بیماریهای غیرواگیر در افغانستان هشدار داده شده بود.