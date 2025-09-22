گزارش سازمان جهانی بهداشت اغراق آمیز است

سخنگوی وزارت بهداشت طالبان با رد آمار سازمان جهانی بهداشت مبنی بر جان‌باختن سالانه ۴۰ هزار افغان بر اثر بیماری‌های قلبی، این آمار را فاقد پشتوانه میدانی خواند و از نهادهای بین‌المللی خواست پیش از انتشار آمار با این وزارتخانه هماهنگ کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان- شرافت‌زمان امرخیل، سخنگوی وزارت بهداشت طالبان، آمار ارائه‌شده از سوی سازمان جهانی بهداشت مبنی بر جان‌باختن سالانه ۴۰ هزار نفر بر اثر بیماری‌های قلبی در افغانستان را رد کرد و آن را فاقد پشتوانه دقیق میدانی و چندین برابر بزرگ‌نمایی‌شده خواند.

وی با تأکید بر نبود مطالعات جامع و میدانی در سال‌های اخیر، از نهادهای بین‌المللی خواست پیش از انتشار آمار، با وزارت بهداشت طالبان هماهنگی کنند تا از انتشار اطلاعات نادرست جلوگیری شود.

این واکنش در پی انتشار گزارشی از سوی سازمان جهانی بهداشت صورت گرفت که در آن نسبت به افزایش مرگ‌ومیر ناشی از بیماری‌های غیرواگیر در افغانستان هشدار داده شده بود.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۰ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
چرا انکار میکنی
ازشون بخواهید برای تحقیق در مورد اثرات جانبی بر سلامت
مردم افعانستان بخاطر استفاده امریکا و ناتو از بم های ممنوعه
ممکنه باعث بخطر انداختن سلامت مردم افعانستان شده
است ..تحقیق بشه
