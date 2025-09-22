باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کمیته امداد، سیدابوالفضل پرپنچی، مدیرکل کمیته امداد استان تهران در این آیین، اظهار کرد: فرصتی پیش آمده تا همانند سالهای گذشته، با کمکهای ارزشمند خیرین، زمینه حضور دانشآموزان نیازمند عزیز را در مدارس فراهم آوریم.
وی با اشاره به آمار حمایتهای انجامشده تصریح کرد: در استان تهران بیش از ۲۴ هزار دانشآموز و ۱۵۱۰ دانشجو تحت حمایت هستند که سعی کردهایم مقدمات لازم برای حضور آنان در مدرسه و دانشگاه را مهیا کنیم. برای دانشآموزان، بستههای لوازم التحریر و البسه و برای دانشجویان نیز کمکهای نقدی جهت تأمین مایحتاج آموزشی و تحصیلی تخصیص یافته است.
مدیرکل کمیته امداد استان تهران حضور در مدرسه شهید بهاری پرند را نمادی از این همراهی دانست و افزود: حضور امروز در شهرستان پرند و در میان دانشآموزان مدرسه شهید بهاری که به عنوان مدرسه شاخص انتخاب شده، جای تقدیر و تشکر از دانشآموزان عزیز و خانوادههای آنان دارد.
وی در پایان با قدردانی از مدیر و کادر آموزشی مدرسه شهید بهاری، خاطرنشان کرد: ضمن تشکر از زحمات مدیر محترم و همه عزیزانی که در اینجا با تعلیم و تربیت دانشآموزان، در حال پرورش آیندهسازان این مرز و بوم هستند، امیدواریم با شعاری که در این ایام انتخاب کردهایم، بتوانیم سهمی در ساختن آیندهای درخشان برای کشور داشته باشیم.
این مراسم با نواخته شدن زنگ عاطفهها و اهدای بستههای کمک آموزشی به دانشآموزان به پایان رسید.