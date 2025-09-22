وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با بیان اینکه تاسیس موزه جنگ ۱۲ روزه در دولت تصویب شده است، گفت: آثار جنگ ۱۲ روزه باید در کنار آثار دفاع مقدس قرار گیرند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید رضا صالحی امیری در مراسم گرامیداشت رزمندگان دفاع مقدس، ضمن تبریک این روز و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و شهدای جنگ ۱۲ روزه اظهار داشت: طرح ثبت ساختمان شیشه ای صدا و سیما که در تهاجم نیروهای اسرائیلی مورد هدف دشمن قرار گرفت را به دولتمردان دادیم و این طرح به تصویب رسید.

وی تاکید کرد: جنگ عامل تضمین انقلاب و فرماندهان جنگ، پرچم‌دار استقلال، شرافت و حیثیت ملی ما هستند نباید این ظرفیت معنوی را فراموش کنیم.

صالحی امیری گفت: تقابل ما در مقابل صدام تقابل در مقابل یک دشمن به معنی همسایه نبود در درون انقلاب اسلامی گفتمانی به نام مقاومت و جهاد شکل گرفت غرب و دنیای آن روز فهمید که ایران سرزمینی نیست که بخواهد به آن طمع کند. امروز تداوم گفتمان جنگ، جهاد، معرفت، انسانیت و ایران دوستی است و نسل جوان باید احساس غرور کند که در سرزمینی زیست می‌کند که هیچگاه تسلیم دشمن نشد. در دوران دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه با عنصری به نام مردم و مقاومت ایران پیروز و سربلند شد.

برپایی ۳۱ جشنواره برای دلبستگی به ایران

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: بعد از جنگ ۱۲ روزه برگزاری ۳۱ جشنواره در ۳۱ استان را با هماهنگی نهادهای فرهنگی برای معرفی ایران زیبا و کهن به نسل جدید در دستور کار خود قرار داده ایم تا دلبستگی ها به کشورها بیشتر شود.

صالحی امیری افزود: جنگ برخلاف تصویری که در جهان عامل انشقاق است در ایران عامل انسجام است و دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه در کشور عامل انسجام بین مردم بود. از اصحاب رسانه تقاضا دارم که از فرماندهان جنگ به عنوان نمادهای جنگ بخواهند درباره گفتمان جنگ، انگیزه‌های معرفتی، عناصر و فضیلت های جنگ صحبت کنند. در جنگ رزمندگان برای عنصری به نام از خود گذشتگی و ایثار با هم رقابت می کردند باید این مسائل به جوانان گفته شود.

وی اضافه کرد: شهدایی همچون سرلشکر باقری یک فرد نیستند یک ملت هستند. باید گفتمان ملی ایرانیان به گفتمان غرور، غیرت و مقاومت عادت و با آن زیست کنند. در جنگ، ما خسارت دادیم اما دشمن را زمین گیر کردیم که باید درباره آن صدها فیلم و سریال ساخت چون دستاوردهای فرهنگی جنگ ۸ ساله و جنگ ۱۲ روزه به مراتب بیشتر از دستاوردهای نظامی است.

ایمان و وحدت رمز پیروزی ایران در دفاع‌مقدس و مقابله با تهدیدهاست

نماینده دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی در حوزه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز گفت: رمز پیروزی ایران در دفاع‌مقدس و مقابله با تهدیدها وحدت، ایمان و رهبری حکیمانه است.

سردار سرتیپ سردار محمد اسماعیل کوثری با مرور دو مقطع مهم تاریخی ایران، یعنی جنگ هشت‌ساله دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، گفت: جنگ هشت‌ساله توسط رژیم بعث عراق و با حمایت قدرت‌های غربی تحمیل شد، در حالی که جنگ ۱۲ روزه با هدایت مستقیم رژیم اشغالگر قدس و با بهره‌گیری از فناوری‌ها و تسلیحات پیشرفته انجام گرفت. اگرچه تفاوت‌هایی در نوع جنگ‌ها وجود داشت، اما هدف اصلی دشمنان همواره یکسان بود: سرنگونی نظام جمهوری اسلامی و تجزیه کشور.

وی با اشاره به نقش راهبردی منابع انرژی و تلاش قدرت‌های جهانی برای سلطه بر منطقه، تأکید کرد: ملت ایران همواره با اتکا به ایمان راسخ، انسجام ملی و رهبری حکیمانه حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، در برابر این تهدیدها ایستادگی کرده است.

کوثری با یادآوری مقاومت تاریخی ملت ایران گفت: در جنگ هشت‌ساله، دشمن با حمایت گسترده دو ابرقدرت به ایران حمله کرد، اما ایمان، وحدت و خلاقیت نیروهای مسلح، شامل ارتش، سپاه، بسیج و جهاد سازندگی، مسیر جنگ را به نفع کشور تغییر داد.

وی با اشاره به دستاوردهای عملیاتی رزمندگان ایرانی خاطرنشان کرد: در عملیات جزیره جنوبی در سال ۱۳۶۲، با تلاش شبانه‌روزی و ابتکار جوانان ایرانی، موشکی طراحی و شلیک شد که دژ دشمن را منهدم کرد. این اقدام سرآغازی برای خودکفایی موشکی ایران و نمادی از توانمندی، خلاقیت و ابتکار نسل جوان کشور بود.

این فرمانده دفاع مقدس همچنین با تأکید بر درس‌آموزی تاریخ، گفت: ایران بدون هیچ بدهی خارجی جنگ را به پایان رساند، در حالی که عراق میلیاردها دلار بدهی داشت. این موفقیت نتیجه مدیریت صحیح، ایثار و وحدت ملی بود و نشان می‌دهد که ایمان و همبستگی ملت ایران، ستون اصلی قدرت و امنیت کشور است.

کوثری افزود: وحدت، ایمان و رهبری حکیمانه، رمز پیروزی ملت ایران در برابر دشمنان بوده و خواهد بود و نسل امروز با تکیه بر این ارزش‌ها می‌تواند مسیر پیشرفت و امنیت کشور را محکم‌تر ادامه دهد.

منبع: ایرنا