مصطفی آقایی فرمانده سپاه خوی گفت: اقتدار جنگ ۱۲روزه یکی از ثمرات ۸سال دفاع مقدس بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه فرخ زاده _  نشست خبری فرمانده سپاه خوی با خبرنگاران و اصحاب رسانه بمناسبت بزرگداشت هفته دفاع مقدس در سالن جلسات فرماندهی برگزار شد. 

سردار مصطفی آقایی فرمانده سپاه خوی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ۸ سال دفاع مقدس، شهدای سلامت، خدمت و جنگ ۱۲ روزه با اعلام شعار « ما فاتحان قله ایم» گفت : دشمن دیرینه اسلام و مسلمین، رژیم صهیونیستی با حمایت شیطان بزرگ آمریکا به حریم کشور ایران تجاوز کرد و با افکارشیطانی خود می خواستند چند روزه نظام جمهوری اسلامی را از بین ببرند ولی یادشان رفته بود که ملت ایران در ۸ سال دفاع مقدس مقتدرانه در مقابل رژیم بعثی عراق و استکبار جهانی ایستاد و یک وجب از خاک خود را به دشمن نداد. 

وی افزود: در جنگ ۱۲ روزه نظام مقدس جمهوری اسلامی با مثلث اقتدار (فرماندهی هوشمندانه مقام معظم رهبری، همبستگی ملت قهرمان و شجاعت رزمندگان اسلام) در مقابل ارتش کودک کش صهیونیستی ایستاد و آنها را مجبور به عقب نشینی کرد بطوری که ملتمسانه خواهان آتش بس شدند و این افتخار نشات گرفته از ثمرات ۸ سال دفاع مقدس بود. 

آقایی در ادامه سخنان خود به برنامه های پیش بینی شده هفته دفاع مقدس سالجاری اشاره کرد و گفت: در این هفته با همکاری ادارات و نهادهای دولتی و بسیج سازندگی، ۵٠٠ عنوان برنامه با ۴۵ سرفصل در شهرستان خوی اجرا می شود. 

وی به بخشی از برنامه ها اشاره کرد و گفت: غبار روبی مزار شهدا، دیدار با خانواده شهدا و جانبازان و پیشکسوتان جنگ، اجرای برنامه های فرهنگی در پیاده راه هسته مرکزی، حضور در نماز جمعه و برگزاری میز خدمت در مصلی، اجرای برنامه های متنوع فرهنگی برای دانش آموزان جهت آشنایی آنها با دوران دفاع مقدس، افتتاح چندین پروژه عمرانی و صدها برنامه دیگر. 
فرمانده سپاه خوی در قسمت دیگری از سخنان خود به نقش زنان در ۸ سال دفاع مقدس و دیگر عرصه ها اشاره کرد و گفت: 
مادران و زنان میهن اسلامی در ۸ سال سال دفاع مقدس، چه در جبهه ها و چه در پشت جبهه خوش درخشیدند. چه آنهایی که به عنوان دکتر و پرستار در مناطق جنگی حضور داشتند، خدمت کردند و به شهادت هم رسیدند و چه آنهایی که با حمایت های مادی و معنوی خود از رزمندگان دفاع نمودند و حتی در دوران کرونا، و جنگ ۱۲ روزه و مخصوصا خانم هایی که با حضور خود در صحنه وبا حمایت قاطعانه از نظام و رهبری و خاک مقدس ایران، نقشه های شوم دشمنان را نقش بر آب کردند. 

آقایی در پایان سخنان خود از زحمات بی منت و متعهدانه خبرنگاران و اصحاب رسانه که در طول انقلاب و ۸ سال دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه که با اخبار امیدبخش خود موجب آرامش روحی و فکری مردم شدند تشکر نمود و گفت: خبرنگاران افسران جنگ نرم در مقابل دشمنان ملت ایران در عرصه فرهنگی و فضای مجازی هستند و کار آنها کمتر از جنگ با سلاح گرم با دشمنان نیست.

لازم به ذکر است که درپایان نشست از خبرنگاران حاضر درجلسه تجلیل به عمل آمد.

هموارسازی مسیر بهینه‌سازی با بخاری‌های راندمان بالا
