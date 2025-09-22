مصطفی آقایی فرمانده سپاه خوی گفت: اقتدار جنگ ۱۲روزه یکی از ثمرات ۸سال دفاع مقدس بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه فرخ زاده _ نشست خبری فرمانده سپاه خوی با خبرنگاران و اصحاب رسانه بمناسبت بزرگداشت هفته دفاع مقدس در سالن جلسات فرماندهی برگزار شد.

سردار مصطفی آقایی فرمانده سپاه خوی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ۸ سال دفاع مقدس، شهدای سلامت، خدمت و جنگ ۱۲ روزه با اعلام شعار « ما فاتحان قله ایم» گفت : دشمن دیرینه اسلام و مسلمین، رژیم صهیونیستی با حمایت شیطان بزرگ آمریکا به حریم کشور ایران تجاوز کرد و با افکارشیطانی خود می خواستند چند روزه نظام جمهوری اسلامی را از بین ببرند ولی یادشان رفته بود که ملت ایران در ۸ سال دفاع مقدس مقتدرانه در مقابل رژیم بعثی عراق و استکبار جهانی ایستاد و یک وجب از خاک خود را به دشمن نداد.

وی افزود: در جنگ ۱۲ روزه نظام مقدس جمهوری اسلامی با مثلث اقتدار (فرماندهی هوشمندانه مقام معظم رهبری، همبستگی ملت قهرمان و شجاعت رزمندگان اسلام) در مقابل ارتش کودک کش صهیونیستی ایستاد و آنها را مجبور به عقب نشینی کرد بطوری که ملتمسانه خواهان آتش بس شدند و این افتخار نشات گرفته از ثمرات ۸ سال دفاع مقدس بود.

آقایی در ادامه سخنان خود به برنامه های پیش بینی شده هفته دفاع مقدس سالجاری اشاره کرد و گفت: در این هفته با همکاری ادارات و نهادهای دولتی و بسیج سازندگی، ۵٠٠ عنوان برنامه با ۴۵ سرفصل در شهرستان خوی اجرا می شود.

وی به بخشی از برنامه ها اشاره کرد و گفت: غبار روبی مزار شهدا، دیدار با خانواده شهدا و جانبازان و پیشکسوتان جنگ، اجرای برنامه های فرهنگی در پیاده راه هسته مرکزی، حضور در نماز جمعه و برگزاری میز خدمت در مصلی، اجرای برنامه های متنوع فرهنگی برای دانش آموزان جهت آشنایی آنها با دوران دفاع مقدس، افتتاح چندین پروژه عمرانی و صدها برنامه دیگر.

فرمانده سپاه خوی در قسمت دیگری از سخنان خود به نقش زنان در ۸ سال دفاع مقدس و دیگر عرصه ها اشاره کرد و گفت:

مادران و زنان میهن اسلامی در ۸ سال سال دفاع مقدس، چه در جبهه ها و چه در پشت جبهه خوش درخشیدند. چه آنهایی که به عنوان دکتر و پرستار در مناطق جنگی حضور داشتند، خدمت کردند و به شهادت هم رسیدند و چه آنهایی که با حمایت های مادی و معنوی خود از رزمندگان دفاع نمودند و حتی در دوران کرونا، و جنگ ۱۲ روزه و مخصوصا خانم هایی که با حضور خود در صحنه وبا حمایت قاطعانه از نظام و رهبری و خاک مقدس ایران، نقشه های شوم دشمنان را نقش بر آب کردند.

آقایی در پایان سخنان خود از زحمات بی منت و متعهدانه خبرنگاران و اصحاب رسانه که در طول انقلاب و ۸ سال دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه که با اخبار امیدبخش خود موجب آرامش روحی و فکری مردم شدند تشکر نمود و گفت: خبرنگاران افسران جنگ نرم در مقابل دشمنان ملت ایران در عرصه فرهنگی و فضای مجازی هستند و کار آنها کمتر از جنگ با سلاح گرم با دشمنان نیست.

لازم به ذکر است که درپایان نشست از خبرنگاران حاضر درجلسه تجلیل به عمل آمد.