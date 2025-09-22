رهبر حزب جمهوریخواه خلق (CHP)، هفته گذشته گفت که ترامپ جونیور با اردوغان در دفتر کار دولماباغچه در استانبول به طور خصوصی ملاقات کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، ادعای رهبر اصلی اپوزیسیون این کشور مبنی بر اینکه وی با دونالد ترامپ جونیور، پسر رئیس جمهور آمریکا برای ترتیب دادن ملاقاتی با پدرش،دونالد ترامپ، معامله کرده است را رد کرد.

اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوریخواه خلق (CHP)، هفته گذشته گفت که ترامپ جونیور با اردوغان در دفتر کار دولماباغچه در استانبول ملاقات کرده است. او ادعا کرد که این مذاکرات که به صورت عمومی اعلام نشد، شامل بحث در مورد خرید چند میلیارد دلاری هواپیماهای بوئینگ و جنگنده‌های اف-۱۶ بود و هدف آن هموار کردن راه برای مذاکرات مستقیم بین آنکارا و واشنگتن بوده است.

اوزل در ۲۶ شهریور در یک گردهمایی به هواداران گفت: «آنها در حالی که فلسطین در خون می‌غلتد، از طریق شرکت‌های لابیگری با پسر ترامپ کسب و کار می‌کنند.» وی اردوغان را متهم کرد که در حال پیگیری معاملات خصوصی است در حالی که مسائل فلسطین را نادیده می‌گیرد.

اردوغان روز یکشنبه قبل از عزیمت به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به خبرنگاران گفت که هرگونه مذاکره مستقیماً با رئیس‌جمهور آمریکا انجام خواهد شد، نه با پسرش. وی گفت: «اگر قرار باشد معامله‌ای انجام دهیم، شخصاً با او انجام می‌دهیم. این مرد [اوزل] داستان‌سرایی می‌کند.»

اردوغان گفت خریدهای هواپیمایی ترکیه تصمیمات دولتی هستند و مشورت با اپوزیسیون محسوب نمی‌شوند. وی گفت: «ما هرگز خرید هواپیما را با اوزگور اوزل در میان نگذاشته‌ایم و نخواهیم گذاشت. او این مسائل را نمی‌فهمد.»

مقرر است این رهبر ترکیه در ۳ مهر با همتای آمریکایی خود در واشنگتن ملاقات کند.

این اولین حضور اردوغان در کاخ سفید از سال ۲۰۱۹ در دوران اول ترامپ خواهد بود، زیرا جو بایدن، رئیس‌جمهور سابق، رابطه‌ای پرتنش با این رهبر ترک داشت و او را به رفتار استبدادی متهم می‌کرد.

انتظار می‌رود این ملاقات در کاخ سفید که روز جمعه توسط ترامپ در حساب سوشال تروث خود اعلام شد، شامل «خرید بزرگ‌مقیاس هواپیماهای بوئینگ» و «معامله بزرگ اف-۱۶» به همراه بحث‌ها در مورد بازگشت احتمالی ترکیه به برنامه جنگنده مشترک اف-۳۵ باشد.

ترکیه پس از تحویل گرفتن سیستم پدافند هوایی اس-۴۰۰ روسیه در سال ۲۰۱۹ از برنامه اف-۳۵ حذف شد که به گفته واشنگتن، فناوری‌های ناتو را به خطر انداخته بود. آنکارا از آن زمان برای بازگشت به این برنامه لابی و استدلال کرده است که اخراج آن ناعادلانه بوده است. این مسئله در میانه گزارش‌هایی از ازسرگیری تماس‌های بین آنکارا و واشنگتن در مورد همکاری جنگنده‌ها، دوباره مطرح شده است.

بیلال اکشی، مدیرعامل هواپیمایی ترکی نیز گفته است که این شرکت پرچمدار در حال مذاکره با بوئینگ برای خرید ۳۰۰ هواپیما است.

نه ریاست‌جمهوری ترکیه و نه ترامپ جونیور، ملاقات در دولماباغچه را مستقیما تأیید نکرده‌اند.

با این حال، یک منبع ترکی نزدیک به اردوغان هفته گذشته به دویچه وله گفت که ترامپ جونیور واقعاً با رئیس‌جمهور ملاقات کرده اما آن را فقط یک «دیدار احترام‌آمیز» توصیف کرد. این منبع گفت که هیچ بحث رسمی در مورد غزه یا هر موضوع خاص دیگری صورت نگرفته و ادعاهای اوزل را رد کرد.

