رهبر کره شمالی تائید کرد در صورتیکه ترامپ از خلع سلاح هسته‌ای این کشور صحبت نکند، حاضر است او را ببیند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در سخنرانی خود در پارلمان این کشور گفت که اگر آمریکا از اصرار بر برچیدن زرادخانه هسته‌ای کشورش دست بردارد، دلیلی برای عدم دیدار مجدد با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا نمی‌بیند و خاطرنشان کرد که «خاطرات خوبی» از ترامپ دارد.

کیم خاطرنشان کرد که در رویارویی کشورش با آمریکا «زمان به نفع پیونگ یانگ است». منابع کره شمالی همچنین گزارش دادند که رابطه کیم با ترامپ «خوب» است، اما سخنرانی روز یکشنبه اولین باری بود که از زمان آغاز دوره دوم ریاست جمهوری رئیس جمهور آمریکا، کیم شخصا در مورد رابطه آنها اظهار نظر کرد.

به طور جداگانه، رهبر کره شمالی سخنرانی تندی علیه همتای کره جنوبی خود ایراد کرد و درخواست‌های او برای مذاکره بین دو کره را رد کرد و اظهار داشت که «شمال هرگز با جنوب برای مذاکره نخواهد نشست» یا در مورد اتحاد مجدد شبه جزیره کره که از هم جدا شده بود، بحث نخواهد کرد.

ترامپ و کیم بین سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ سه بار با هم ملاقات کردند و از زمان بازگشت به کاخ سفید، رئیس جمهور آمریکا بار‌ها تمایل خود را برای دیدار مجدد با کیم ابراز کرده و به روابط خوب خود با رهبر کره شمالی افتخار کرده است.

منبع: المیادین

برچسب ها: کره شمالی ، کیم جونگ اون
خبرهای مرتبط
رهبر کره شمالی بر آزمایش پهپاد‌های رزمی تاکتیکی نظارت کرد
رهبر کره شمالی خلع سلاح هسته‌ای را «بی‌معنی» خواند
تاکید کره شمالی بر ضرورت وجود سلاح هسته‌ای در مقابل آمریکا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رزمایشی برای تقویت محور ترکی در تقابل با ایران و روسیه
واکنش نتانیاهو به اقدام سه کشور جدید برای به رسمیت شناختن فلسطین
طلا رکورد جدیدی ثبت کرد
اختلاف در کابینه اسرائیل بر سر واکنش به «به رسمیت شناختن کشور فلسطین»
ادعای آمریکا: به رسمیت شناختن کشور فلسطین «نمایشی» است
مصر در برابر رژیم صهیونیستی: هشداری به سیاست‌های ویرانگر تل‌آویو
سایه‌های تشدید تنش: بازی بی‌ثمر اروپا در باتلاق اوکراین
رهبر کره شمالی خلع سلاح هسته‌ای را «بی‌معنی» خواند
پرتغال کشور فلسطین را به رسمیت شناخت
رونمایی از کتاب پیشانی نوشت + فیلم
آخرین اخبار
خیالبافی‌های ضد ایرانی نتانیاهو برای سال آینده
ادعای فاکس نیوز: حماس نامه‌ای برای ترامپ فرستاده و خواستار آتش‌بس شده است
خودنمایی ونزوئلا با جنگنده‌های روسی در رزمایش کارائیب
پیشنهاد کیم جونگ اون به ترامپ
اردوغان ادعای چانه‌زنی با پسر ترامپ برای ترتیب ملاقات با رئیس‌جمهور آمریکا را رد کرد
پوتین: آماده تمدید یکساله پیمان استارت جدید هستیم
کرملین: روسیه از راه‌حل دو دولتی در مورد فلسطین حمایت می‌کند
هیئت نمایندگی فلسطین در انگلیس پرچم خود را در لندن برافراشت
کرملین نقض حریم هوایی ناتو را تکذیب کرد
مالت رسماً کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت
دسترسی به بندر جنوا ایتالیا در اعتراض به جنگ اسرائیل علیه غزه مسدود شد
دیپلماسی علمی ایران و افغانستان با محوریت نمایشگاه افغان ساینس
گزارش سازمان جهانی بهداشت اغراق آمیز است
رایزنی طالبان برای تامین آب کابل
طلا رکورد جدیدی ثبت کرد
مصر در برابر رژیم صهیونیستی: هشداری به سیاست‌های ویرانگر تل‌آویو
شهرداری‌های فرانسه با وجود هشدار دولت پرچم فلسطین را به اهتزاز درآوردند
افزایش بیماری‌های غیرواگیر و اختلالات روانی در افغانستان
اردوی یک روزه دانش‌آموزان افغانستانی در مشهد پیش از سال تحصیلی جدید
آسمان افغانستان در اشغال آمریکا است
آلمان: تشکیل یک کشور فلسطینی هدف ماست
یک کشته و ۲۱۶ بازداشتی در تظاهرات گسترده علیه فساد در فیلیپین
آغاز طرح تبدیل پاسپورت‌های خانواری به الکترونیکی برای افغان‌های مقیم ایران
اختلاف در کابینه اسرائیل بر سر واکنش به «به رسمیت شناختن کشور فلسطین»
تعطیلی ۳۶ ساعته فرودگاه هنگ کنگ به دلیل ابرطوفان راگاسا
قطر از به رسمیت شناختن کشور فلسطین استقبال کرد
هشدار مقامات اروپایی به اسرائیل در مورد طرح‌های الحاق کرانه باختری
شمار کشته‌شدگان انفجار تانکر گاز در مکزیک به ۲۸ نفر رسید
رونمایی از کتاب پیشانی نوشت + فیلم
زلزله‌ای به بزرگی ۵ ریشتر نزدیک سواحل یونان رخ داد