باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در سخنرانی خود در پارلمان این کشور گفت که اگر آمریکا از اصرار بر برچیدن زرادخانه هسته‌ای کشورش دست بردارد، دلیلی برای عدم دیدار مجدد با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا نمی‌بیند و خاطرنشان کرد که «خاطرات خوبی» از ترامپ دارد.

کیم خاطرنشان کرد که در رویارویی کشورش با آمریکا «زمان به نفع پیونگ یانگ است». منابع کره شمالی همچنین گزارش دادند که رابطه کیم با ترامپ «خوب» است، اما سخنرانی روز یکشنبه اولین باری بود که از زمان آغاز دوره دوم ریاست جمهوری رئیس جمهور آمریکا، کیم شخصا در مورد رابطه آنها اظهار نظر کرد.

به طور جداگانه، رهبر کره شمالی سخنرانی تندی علیه همتای کره جنوبی خود ایراد کرد و درخواست‌های او برای مذاکره بین دو کره را رد کرد و اظهار داشت که «شمال هرگز با جنوب برای مذاکره نخواهد نشست» یا در مورد اتحاد مجدد شبه جزیره کره که از هم جدا شده بود، بحث نخواهد کرد.

ترامپ و کیم بین سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ سه بار با هم ملاقات کردند و از زمان بازگشت به کاخ سفید، رئیس جمهور آمریکا بار‌ها تمایل خود را برای دیدار مجدد با کیم ابراز کرده و به روابط خوب خود با رهبر کره شمالی افتخار کرده است.

منبع: المیادین