باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رافائل گروسی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که تلاش‌های دیپلماتیک برای حل اختلاف بر سر برنامه هسته‌ای ایران در «مرحله دشواری» قرار دارد، اما گفت‌و‌گو ادامه خواهد یافت.

شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه با اعمال مجدد تحریم‌های لغوشده موافقت کرد، پس از آن که سه دولت اروپایی مکانیسم «بازگشت فوری» تحریم‌ها را در توافق هسته‌ای ده ساله با ادعای عدم پایبندی ایران فعال کردند.

رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: «بدیهی است که این یک مرحله کاملاً دشوار است. این وضعیت بسیار دشواری است که هم اکنون با آن رو‌به‌رو هستیم.»

رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فرانسه بر جدیت وضعیت تأکید کرد و یادآور شد که مذاکرات جدیدی بین طرفین در نیویورک برنامه‌ریزی شده است. او گفت: «نکته مهم این است که ارتباطات ادامه دارد. اگر ممکن باشد امروز، دوشنبه، اینجا در نیویورک قصد داریم یکدیگر را ملاقات کنیم، و شاید جلسات بیشتری در طول هفته برگزار شود.»

گروسی همچنین در شبکه اکس نوشت که در اجلاس سطح عالی به مناسبت هشتادمین سالگرد تأسیس سازمان ملل در مجمع عمومی این سازمان است و تأکید کرد که در «اوقات چالش‌برانگیز»، سازمان ملل قوی و مرتبط برای همکاری بین‌المللی و آینده حیاتی است.

اظهارات وی پس از آن مطرح می‌شود که شورای عالی امنیت ملی ایران روز شنبه اعلام کرد همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به حالت تعلیق درمی‌آورد. این تصمیم پس از رد قطعنامه لغو دائم تحریم‌ها علیه تهران در شورای امنیت سازمان ملل اتخاذ شد.

اوایل این ماه، ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قاهره به توافقی دست یافتند که اجازه ازسرگیری بازرسی‌ها از تأسیسات هسته‌ای ایران را می‌داد.

ایران پس از حمله اسرائیل و ایالات متحده به تأسیسات هسته‌ای خود در ژوئن، این بازرسی‌ها را معلق کرده بود.

دولت‌های غربی مدتهاست ایران را به دنبال دستیابی به قابلیت تولید سلاح هسته‌ای متهم می‌کنند، اتهامی که تهران آن را رد می‌کند.

تهران همچنین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به دلیل عدم محکومیت حملات اسرائیل و آمریکا مورد انتقاد قرار داده است.

منبع: خبرگزاری فرانسه