اخیرا یک خوش‌شانسی بزرگ شامل حال تیم ملی والیبال ایتالیا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اتفاق عجیب و خوش‌شانسی بزرگ برای ایتالیا و متیو بوتولو در زدن سرویس مقابل آرژانتین سوژه این قسمت از برنامه «روی تور» شبکه ورزش شد.

 

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: جام جهانی ، تیم ملی ، لیگ والیبال
خبرهای مرتبط
آغاز تورنمنت بین‌المللی چهارجانبه والیبال در اردکان
صعود راحت والیبال بلغارستان به جمع هشت تیم برتر جهان
صعود بلژیک به یک‌چهارم نهایی والیبال قهرمانی جهان با حذف فنلاند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اتهام تجاوز گروهی دوومیدانی‌کاران ایران رفع شد/ دروغ دختر کره‌ای لو رفت!
آقاسی خداحافظی خود را پس گرفت: جبران می‌کنم
محرومیت رامین رضاییان از بازی با شمس‌آذر/ استقلال خوزستان، یک بازی بدون هوادار شد
برتری ۱۰ گله تیم ملی فوتسال ایران برابر امارات در دومین بازی آسیایی
صعود راحت والیبال بلغارستان به جمع هشت تیم برتر جهان
عارف آقاسی را جویباری نابود کرد/ کاش سرخابی‌ها هیچ وقت پولدار نباشند
اسبقیان: قهرمانان کشتی در حضور رئیس جمهور پاداش می‎‌گیرند
قیاس گوهری با دروازه‌بان خارجی استقلال؛ وقتی به استعداد‌های داخلی بی اعتنایی می‌شود
واکنش شمسایی به پیروزی ۱۰ گله برابر امارات
تیم ملی کشتی فرنگی وارد ایران شد
آخرین اخبار
اسبقیان: قهرمانان کشتی در حضور رئیس جمهور پاداش می‎‌گیرند
تیم ملی کشتی فرنگی وارد ایران شد
اتفاق عجیب و خوش‌شانسی بزرگ برای والیبال ایتالیا + فیلم
پایان رقابت‌های قهرمانی آسیای میانه با کسب ۲۲ مدال برای بدمینتون ایران
قیاس گوهری با دروازه‌بان خارجی استقلال؛ وقتی به استعداد‌های داخلی بی اعتنایی می‌شود
آقاسی خداحافظی خود را پس گرفت: جبران می‌کنم
واکنش شمسایی به پیروزی ۱۰ گله برابر امارات
محرومیت رامین رضاییان از بازی با شمس‌آذر/ استقلال خوزستان، یک بازی بدون هوادار شد
صعود دو پله‌ای بسکتبال ایران در آخرین رده‌بندی فدراسیون جهانی/ تیم ملی همچنان چهارم آسیا
عارف آقاسی را جویباری نابود کرد/ کاش سرخابی‌ها هیچ وقت پولدار نباشند
برتری ۱۰ گله تیم ملی فوتسال ایران برابر امارات در دومین بازی آسیایی
صعود راحت والیبال بلغارستان به جمع هشت تیم برتر جهان
اتهام تجاوز گروهی دوومیدانی‌کاران ایران رفع شد/ دروغ دختر کره‌ای لو رفت!
تاج: ایجاد هر مجموعه ورزشی مساوی است با تخریب یک زندان
نبرد ۱۷ تیم در فصل جدید لیگ برتر تکواندو بانوان
جریمه ویژه برای ۲ بازیکن استقلال
ملکی: باید واقع‌بین باشیم؛ ووشو نیاز به ارتقاء زیرساخت‌ها دارد
بحران در خط دفاعی استقلال؛ ناکامی در استفاده از برتری عددی مقابل پیکان
شمسایی: حق نداریم سهل‌انگاری کنیم/ فراموش نکنیم برای چه چیزی اینجا هستیم
آغاز تورنمنت بین‌المللی چهارجانبه والیبال در اردکان
قدیمی: بیرانوند گزینه دروازه‌بانی تیم ملی هاکی بود/ خوشبختانه در المپیاد ورزشی حضور داریم
کانسلو از فهرست الهلال کنار گذاشته شد
رامین رضاییان به کمیته انضباطی استقلال احضار شد
عزیزی: واگذاری زمین‌های انقلاب و ۲ اعزام تاریخی نقطه عطف گلف ایران خواهد بود
عذرخواهی غانم از سهرابی/ پایان حواشی با نمایش جوانمردی ایرانی و فرانسوی
تصمیم متعارف؛ عارف به‌جای عارف
توپ طلا به کدام بازیکن می‌رسد؟
پیروزی راحت بارسلونا مقابل ختافه در شب درخشش فران تورس + فیلم
هیئت مدیره سپاهان، بازیکنان و کادرفنی را جریمه کرد
استقلال در مهره چینی و ساختار دفاعی مشکل دارد/ جنپو فوتبالیست نیست