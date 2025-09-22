باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
به دنبال دفاع از ایران از سنگر جبهه تا آزمایشگاه‌های دانشگاه + فیلم

مردی که از سنگر جبهه تا آزمایشگاه‌های دانشگاه به دنبال دفاع از ایران بود.

باشگاه خبرنگاران جوان- عبدالحمید مینوچهر، یکی از برجسته‌ترین دانشمندان هسته‌ای ایران، به عنوان فیزیک دان و رئیس دانشکده مهندسی هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی، نقش بی بدیلی در پیشبرد علم و فناوری هسته‌ای ایران ایفا کرد.

وی با تعهد به آموزش، پژوهش و توسعه فناوری‌های بومی هسته‌ای، نه تنها به تربیت نسل جدیدی از متخصصان این حوزه کمک کرد، بلکه با مدیریت هوشمندانه و آینده نگر خود، دانشکده مهندسی هسته‌ای را به یکی از قطب‌های علمی کشور تبدیل نمود.

زندگی و فعالیت‌های علمی او الگویی از تلاش، تعهد و میهن دوستی است که تا لحظه شهادتش در جریان حمله تروریستی رژیم صهیونیستی در ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، ادامه یافت.

