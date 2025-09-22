فرمانده ناحیه مقاومت سپاه کازرون از اجرای هزار و ۳۰۰ برنامه به نیابت از شهدای کازرون در هفته دفاع مقدس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - سرهنگ پاسدار حسین حیاتی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان کازرون، در نشست خبری که به مناسبت هفته دفاع مقدس با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه در این ناحیه برگزار شد، اظهار کرد: امسال در هفته دفاع با محوریت شعار ما فاتحان قله‌ایم، بالغ بر هزار و ۳۰۰ عنوان برنامه به نیابت از هزار و ۳۰۰ شهید این شهرستان برگزار خواهد شد.

او با اشاره به سخن مقام معظم رهبری پیرامون سابقه درخشان شهرستان کازرون، گفت: در این هفته مقدس نیازمند این هستیم که مولفه‌های مختلف نقش آفرینی مردم شهرستان را در صحنه‌های دفاع مقدس مجدد به تصویر بکشانیم.

حیاتی با توجه به اولین هفته دفاع مقدس بعد از جنگ تحمیلی صهیونی آمریکایی، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین ارکانی که در این جنگ دوازده روزه منجر به پیروزی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در مقابل کفر شد، نقش کلیدی همدلی و وحدت و حضور مردم کشورمان در دفاع از نظام بود.

فرمانده ناحیه مقاومت سپاه کازرون با اشاره به برگزاری اولین یادواره شهدای زن در بخش جره و بالاده این شهرستان، ادامه داد: امروز نقش تاثیرگذار زنان در دفاع مقدس باید بیش از پیش به نمایش گذاشته شود.

این مقام مسئول به اهمیت جهاد تبیین و سواد رسانه در هفته دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: با توجه به جنگ رسانه‌ای و ترکیبی دشمن در فضای حقیقی و مجازی لازم است با تبیین مفاهیم و ارزش‌های دفاع مقدس برای نسل جوان و نوجوان در برابر این تهاجم، بصیرت افزایی کرد.

سرهنگ پاسدار حیاتی خطاب به خبرنگاران و اصحاب رسانه تاکید کرد: از آنجا که دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران درصدد خاموش کردن رسانه‌های کشور هستند انتظارمان از شما این است که در هفته دفاع مقدس در فضای حقیقی و مجازی و رسانه‌های مکتوب نقش پررنگ شهرستان کازرون در دفاع مقدس را به عنوان یک برگ برنده و یک پرچم افتخار به جوانان و نوجوانان و نسل جدید انقلابی انعکاس داده شود.