نخستین نشست جشنواره سالانه ادبیات معاصر افغانستان در مشهد برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ علیرضا شریفی- نشست خبری نخستین جشنواره سالانه ادبیات معاصر افغانستان، با عنوان «کاروان حُلّه»، در مشهد برگزار شد. اعضای دبیرخانه جشنواره در این نشست با اعلام آغاز رویداد، از شاعران و نویسندگان افغانستانی در سراسر جهان دعوت کردند تا آثار خود را برای شرکت در جشنواره ارسال کنند.
حجتالاسلام وحیدی در این نشست گفت: «بنیاد فرهنگی و اجتماعی افغانستانیهای مقیم جمهوری اسلامی ایران، یکی از ماموریتهای اصلی خود را حمایت و ترویج ادبیات فارسی میداند. بر اساس همین ماموریت و با همکاری اساتید متخصص، جشنوارهای برای تشویق و تقدیر از کسانی که در حوزه زبان و ادبیات فارسی فعالیت میکنند، برگزار کردیم و امیدواریم بتوانیم این جشنواره را به صورت سالانه ادامه دهیم.»
وی همچنین تاکید کرد که جشنواره «کاروان حُلّه »با هدف ارج نهادن به آثار برتر شعر و داستان و معرفی کتاب سال ادبی برگزار میشود و برگزیدگان آن جوایز نقدی دریافت خواهند کرد. به گفته او، زبان فارسی در ایران، افغانستان و تاجیکستان رواج دارد و بخش عمدهای از آموزهها و عرفان اسلامی نیز به این زبان منتقل شده است. او افزود که زبان فارسی نقش مهم و تعیینکنندهای در تاریخ و فرهنگ بشری داشته و حفاظت و ترویج آن از اولویتهای فرهنگی محسوب میشود.
محمد کاظم کاظمی، عضو دبیرخانه جشنواره، افزود: «در سالهای گذشته جشنوارههای متعددی برای حمایت از شاعران و نویسندگان افغانستانی برگزار شده است، اما استمرار نداشتهاند. یکی از اهداف جشنواره «کاروان حُلّه» این است که این رویداد به صورت سالانه برگزار شود و از اهالی فرهنگ و ادب افغانستانی و فارسیزبان حمایت کند.»
محمد شریفی، دیگر عضو دبیرخانه، گفت: «در این جشنواره تلاش شده از شاعران و نویسندگان جوان حمایت شود و افراد تا سن ۳۵ سال میتوانند در آن شرکت کنند. آثار ارسالی باید طی دو سال گذشته نوشته شده باشند.»
قرار است در پایان این جشنواره جایزه کتاب سال در بخش شعر به یاد «خلیلالله خلیلی» و در بخش داستان به یاد «اعظم رهنورد زریاب» اهدا شود. علاقهمندان میتوانند آثار خود را تا پایان مهرماه ۱۴۰۴ به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. برای اطلاعات بیشتر میتوانند به سایت بنیاد فرهنگی و اجتماعی مهاجرین افغانستانی مراجعه کنند.