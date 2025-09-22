دستیار ویژه رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرد که تمام داده‌های کاربران آمریکایی تیک‌تاک از این پس در این کشور ذخیره خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ویلیام مارتین، دستیار ویژه رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرد که تمام داده‌های کاربران آمریکایی تیک‌تاک، طبق توافق‌نامه‌ای در آینده برای ادامه فعالیت این برنامه، در آمریکا ذخیره و پردازش خواهد شد.

مارتین روز دوشنبه خاطرنشان کرد که این توافق‌نامه خواستار ایجاد کنسرسیومی جدید با اکثریت سرمایه‌گذاران آمریکایی و همچنین انتقال کنترل الگوریتم به اوراکل است که تضمین می‌کند این برنامه در آمریکا فعالیت کند.

مارتین در پلتفرم ایکس نوشت: «این توافق‌نامه از کاربران آمریکایی محافظت می‌کند و عملکرد قابل اعتماد تیک‌تاک را در آمریکا تضمین می‌کند.»

جمعه گذشته، دونالد ترامپ، رئیس جمهور، در تماس تلفنی با شی جین پینگ، همتای چینی خود، گفت که آمریکا امیدوار است همکاری تجاری با چین را تقویت کند و از رایزنی‌های دوجانبه برای حل صحیح مسئله تیک‌تاک حمایت خواهد کرد.

از سوی دیگر، رئیس جمهور چین اظهار داشت که موضع کشورش در مورد مسئله تیک‌تاک روشن است و پکن به خواسته‌های شرکت‌ها احترام می‌گذارد و خوشحال است که طبق قوانین بازار مذاکره کند.

تیک‌تاک یک برنامه ساخت و تماشای ویدیوی کوتاه متعلق به شرکت چینی بایت‌دنس است. این شبکه اجتماعی که در سال ۲۰۱۸ راه‌اندازی شد، به یکی از پیشگامان بخش اپلیکیشن‌های ویدیوی کوتاه در چین تبدیل شده و محبوبیت روزافزونی در سطح جهانی پیدا کرده است.

بایت‌دنس از سران هر دو کشور چین و آمریکابه خاطر تلاش‌هایشان برای تضمین ادامه فعالیت این شبکه اجتماعی در این کشور تشکر و تایید کرد که مطابق با قوانین و مقررات مربوطه فعالیت خواهد کرد.

منبع: آر تی

