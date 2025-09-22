باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شاهزاده فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان روز دوشنبه در جریان نشست راه حل دو دولتی در سازمان ملل از تمامی کشور‌ها خواست تا دولت فلسطین را به رسمیت بشناسند.

شاهزاده فیصل در کنفرانس بین‌المللی سطح عالی در مورد اجرای راه‌حل دو دولت در نیویورک، پس از به رسمیت شناختن رسمی فلسطین توسط فرانسه، سخن گفت.

او گفت کنفرانس راهکار دو دولتی فرصتی تاریخی برای تحقق صلح است. اسرائیل همچنان به ارتکاب جنایات وحشیانه در غزه و تجاوزات خود در کرانه باختری و قدس شریف ادامه می‌دهد. راهکار دو دولتی تنها گزینه برای دستیابی به صلح است و ما دیگر کشور‌ها را به انجام اقدام تاریخی برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین دعوت می‌کنیم.

منبع: خبرگزاری فرانسه