باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: شب گذشته نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش اعلام شد و فرایند به کارگیری پذیرفته‌شدگان به زودی آغاز خواهد شد.

وزیر آموزش و پرورش افزود: به دلیل تغییرات شرایط کشور، آزمون به تأخیر افتاد که این موضوع تأثیراتی بر بخش‌های مختلف استخدامی داشت.

کاظمی ادامه داد: بخشی از فرایند استخدام شامل دوره‌های آموزشی ویژه مهارت‌های معلمی است که با آغاز سال تحصیلی همزمان شده است. برای این منظور، برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده تا دوره‌های آموزشی مخصوص برای پذیرفته‌شدگان همزمان با آغاز فعالیتشان پیش‌بینی شود.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: هدف از این دوره‌ها، ارتقای مهارت‌های معلمی و آماده‌سازی بهتر معلمان برای ورود به عرصه آموزش است. امیدواریم با اجرای این برنامه‌ها، کیفیت آموزش در کشور افزایش یابد و دانش‌آموزان از بهترین خدمات آموزشی بهره‌مند شوند.