وزیر آموزش و پرورش گفت: دوره‌های آموزشی مخصوص برای پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش همزمان با آغاز فعالیتشان انجام می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: شب گذشته  نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش اعلام شد و فرایند به کارگیری پذیرفته‌شدگان به زودی آغاز خواهد شد.

 وزیر آموزش و پرورش افزود: به دلیل تغییرات شرایط کشور، آزمون به تأخیر افتاد که این موضوع تأثیراتی بر بخش‌های مختلف استخدامی داشت.

کاظمی ادامه داد: بخشی از فرایند استخدام شامل دوره‌های آموزشی ویژه مهارت‌های معلمی است که با آغاز سال تحصیلی همزمان شده است. برای این منظور، برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده تا دوره‌های آموزشی مخصوص برای پذیرفته‌شدگان همزمان با آغاز فعالیتشان پیش‌بینی شود.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: هدف از این دوره‌ها، ارتقای مهارت‌های معلمی و آماده‌سازی بهتر معلمان برای ورود به عرصه آموزش است. امیدواریم با اجرای این برنامه‌ها، کیفیت آموزش در کشور افزایش یابد و دانش‌آموزان از بهترین خدمات آموزشی بهره‌مند شوند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: آزمون استخدامی آموزش و پرورش ، جذب معلم
خبرهای مرتبط
وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد:
لزوم بازنگری در فرآیند جذب دانشجومعلمان
افتتاح ۲۴۰۰ مدرسه جدید با دستور رئیس‌جمهور/ توزیع شیر برای دانش‌آموزان مقطع ابتدایی
جزئیات برگزاری آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
افتتاح ۲۴۰۰ مدرسه جدید با دستور رئیس‌جمهور/ توزیع شیر برای دانش‌آموزان مقطع ابتدایی
توزیع کتاب‌های جدید اول ابتدایی در ۸ مدرسه تهران
حضور همراه اول با راهکار‌های نوین دیجیتال در الکامپ ۱۴۰۴
تمیزکاری مداوم به اندازه یک فرد سیگاری به ریه آسیب می‌زند + فیلم
برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه مهارت‌های معلمی برای پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش
آخرین اخبار
برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه مهارت‌های معلمی برای پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش
افتتاح ۲۴۰۰ مدرسه جدید با دستور رئیس‌جمهور/ توزیع شیر برای دانش‌آموزان مقطع ابتدایی
توزیع کتاب‌های جدید اول ابتدایی در ۸ مدرسه تهران
حضور همراه اول با راهکار‌های نوین دیجیتال در الکامپ ۱۴۰۴
تمیزکاری مداوم به اندازه یک فرد سیگاری به ریه آسیب می‌زند + فیلم
ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در برخی اماکن ژاپن به علت آلودگی بالای آن + فیلم
مدارس تهران تک شیفت شدند
واکنش رییس سازمان غذا و دارو به فعال شدن مکانیسم ماشه+ فیلم
تمدید مهلت پذیرش دوره‌های کاردانی «ناپیوسته» علمی کاربردی
میکروپلاستیک‌ها و تأثیر آن‌ها بر استحکام استخوان
تولید نسل جدید عایق‌های حرارتی دانش‌بنیان با فناوری توسعه یافته ناسا
تلاش آمریکا برای نصب یک راکتور هسته‌ای روی ماه قبل از روسیه و چین
 اعتیاد به فناوری دیجیتال و شب بیداری
علائم پنهان بیماری کلیوی چیست؟
اختراع یک واحد بازیافت روغن ضایعاتی
اهداف پروژه فضایی بیولوژیکی روسیه بیون-ام
برای دانش‌آموزان بعدازظهر کفش بخرید
دیابت؛ حکایت شیرینی که کام زندگی را تلخ می‌کند + فیلم
۶۰ هزار معلم جدید از فردا به کلاس‌های درس می‌روند
بهترین دارو برای مقابله با سرماخوردگی و پیشگیری از سرطان + فیلم
آلزایمر؛ واقعیتی رو به رشد در سالمندی
زنگ شکوفه‌ها نواخته شد/ بیش از یک میلیون کلاس اولی سال تحصیلی را آغاز کردند
خورشید در اعتدال پاییزی و تعادل روز و شب/رویت هلال ربیع‌الثانی در شامگاه اول مهر
هفته هیجان‌انگیزِ دانشمندان و علاقه‌مندان علم/برگزیدگان نوبل ۲۰۲۵، ۱۴ تا ۲۱ مهر اعلام می‌شوند