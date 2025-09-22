ساعت شروع به کار تمامی واحد‌های قضایی و اداری تابعه قوه قضاییه از اول مهر ماه ۱۴۰۴ به روال سابق (ساعت ۷:۰۰ صبح) بر می‌گردد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بنابر اعلام معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه و با عنایت به بخشنامه شماره ۵۷۸۰۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ سازمان اداری و استخدامی کشور، ساعت شروع به کار تمامی واحد‌های قضایی و اداری تابعه قوه قضاییه از اول مهر ماه ۱۴۰۴ به روال سابق (ساعت ۷:۰۰ صبح) بر می‌گردد.

همچنین، در راستای حمایت از خانواده، کاهش دغدغه والدین و تسهیل تردد در آغاز سال تحصیلی، ساعت آغاز به کار واحد‌های ستادی و حوزه‌های قضایی در کلانشهر‌ها در دو هفته اول مهر ماه سال ۱۴۰۴ به صورت شناور از ساعت ۷ تا ۹ تعیین می‌شود.

لازم است به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که با رعایت ساعات کاری روزانه کارکنان، ساعات کار شناور هیچ خللی در نحوه پاسخگویی و ارائه خدمات ایجاد نگردد.

برچسب ها: قوه قضاییه ، ساعت کاری ادارات
خبرهای مرتبط
دستورالعمل «تعیین مؤلفه‌های مؤثر در تعیین پاداش گزارشگران فساد» صادر شد
رئیس قوه قضاییه: کسانی که قصد احتکار و گران فروشی دارند شناسایی می‌شوند
دادستان تهران اعلام کرد
اعطای مرخصی به ۴ هزار زندانی دارای فرزند دانش‌آموز به مناسبت آغاز سال تحصیلی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
چرا کمک هزینه اولاد بازماندگان حذف شد؟
فاز دوم طرد اتباع غیرمجاز هفته جاری اجرایی می‌شود
کشف ۴۷۱ فقره اموال مسروقه در مرحله دوم طرح مبارزه با سارقان منزل و مالخران
پلیس ۴۸ تن پودر کاکائوی قاچاق را کشف کرد
حضور میدانی پلیس اطراف مدارس؛ دریافت برچسب سرویس مدرسه الزامی است
عفو بیش از ۹۰ درصد محکومان زندانی سازمان تعزیرات حکومتی
اعضای باند سارقان حرفه‌ای دستگیر شدند
هلال احمر از تحویل دارو‌های تک‌نسخه‌ای در محل سکونت به بیماران خاص خبر داد
اعطای مرخصی به ۴ هزار زندانی دارای فرزند دانش‌آموز به مناسبت آغاز سال تحصیلی
شهرداری سه ورزشگاه ۲۰ تا ۳۵ هزار نفری در پایتخت می‌سازد
آخرین اخبار
بازگشت ساعت کاری کارکنان قوه قضاییه به روال سابق از اول مهر ماه
سازمان تامین اجتماعی: تغییری در محاسبه و پرداخت حقوق بازنشستگان و از کار افتادگان ایجاد نشد
پایتخت میزبان پهلوانان ایران؛ تجلیل باشکوه از قهرمانان کشتی جهان‌
امضای تفاهم همکاری بین ارتش و هلال‌احمر
تردد در محدوده کنترل آلودگی هوا در مهر ماه هزینه دارد
فاز دوم طرد اتباع غیرمجاز هفته جاری اجرایی می‌شود
کشف ۴۷۱ فقره اموال مسروقه در مرحله دوم طرح مبارزه با سارقان منزل و مالخران
عفو بیش از ۹۰ درصد محکومان زندانی سازمان تعزیرات حکومتی
اجرای کامل قانون حمایت از گزارشگران فساد با ارسال ۸۳ هزار گزارش مردمی
مستندسازی خسارات جنگ ۱۲ روزه؛ آغاز پیگیری شکایت علیه رژیم صهیونیستی
حضور میدانی پلیس اطراف مدارس؛ دریافت برچسب سرویس مدرسه الزامی است
نواختن زنگ «عاطفه‌ها» در پرند/ حمایت از بیش از ۲۴ هزار دانش‌آموز در استان تهران
اعطای مرخصی به ۴ هزار زندانی دارای فرزند دانش‌آموز به مناسبت آغاز سال تحصیلی
بازگشایی مدارس و مدیریت اضطراب کودکان؛ راهنمای کاربردی روانشناس برای والدین
تمهیدات مترو تهران برای بازگشایی مدارس
شورای هماهنگی حقوقی دولت، محور ایجاد رویه‌های واحد و حل اختلافات بین دستگاه‌ها
دادستان تهران: کافه دار‌های متخلف بازداشت و واحدشان تعطیل می‌شود
سامانه بامداد، ابزار حفظ و صیانت از اموال و املاک دولت
شهرداری تهران با سودجویان اجاره‌دهنده معابر عمومی به دستفروشان برخورد می‌کند
پلیس ۴۸ تن پودر کاکائوی قاچاق را کشف کرد
چرا کمک هزینه اولاد بازماندگان حذف شد؟
هلال احمر از تحویل دارو‌های تک‌نسخه‌ای در محل سکونت به بیماران خاص خبر داد
فراخوان پزشکان داوطلب جهت معاینات متقاضیان حج
شهرداری سه ورزشگاه ۲۰ تا ۳۵ هزار نفری در پایتخت می‌سازد
اعضای باند سارقان حرفه‌ای دستگیر شدند
رئیس قوه قضاییه: کسانی که قصد احتکار و گران فروشی دارند شناسایی می‌شوند
انصاری: چهار سایت جدید ذخیره‌گاه زیست‌کره در ایران ایجاد می‌شود
باید‌ها و نباید‌های مواجهه با صحنه تصادف + فیلم
اخذ سند مالکیت برای کسانی که فروشنده ملک را به نامشان نکرده چگونه است؟
هزینه در ورزش درواقع سرمایه‌گذاری برای سلامت و رواج سبک زندگی صحیح در جامعه است