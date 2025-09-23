باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که گفته می‌شود بن مالانگو، مهاجم کنگویی فصل گذشته تیم فوتبال القطر گزینه مدنظر پرسپولیس برای تقویت خط حمله‌اش است، اما این موضوع تکذیب شد.

یکی از مدیران باشگاه پرسپولیس اعلام کرد که احتمال پیوستن مالانگو به پرسپولیس کم هست و بعید است این انتقال صورت بگیرد.

همچنین مالانگو در ۲ فصل اخیر عضو باشگاه القطر بوده و طبق قانون فدراسیون فوتبال ایران برای اینکه این بازیکن به عضویت باشگاه ایرانی در بیاید یا باید بازیکن یکی از ۶ تیم برتر لیگ قطر بوده باشد و یا اینکه در ۲ فصل اخیر حداقل ۴ بازی ملی برای تیم ملی کنگو انجام داده باشد که مالانگو هیچ کدام از این ۲ شرط را ندارد پس قطعا برای حضور در لیگ ایران مجاز نخواهد بود و حضورش غیر قانونی است.