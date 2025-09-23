بن مالانگو، مهاجم کنگویی جزء گزینه‌های مدنظر پرسپولیس نیست و حضورش در لیگ ایران غیر قانونی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که گفته می‌شود بن مالانگو، مهاجم کنگویی فصل گذشته تیم فوتبال القطر گزینه مدنظر پرسپولیس برای تقویت خط حمله‌اش است، اما این موضوع تکذیب شد.  

یکی از مدیران باشگاه پرسپولیس اعلام کرد که احتمال پیوستن مالانگو به پرسپولیس کم هست و بعید است این انتقال صورت بگیرد.  

همچنین مالانگو در ۲ فصل اخیر عضو باشگاه القطر بوده و طبق قانون فدراسیون فوتبال ایران برای اینکه این بازیکن به عضویت باشگاه ایرانی در بیاید یا باید بازیکن یکی از ۶ تیم برتر لیگ قطر بوده باشد و یا اینکه در ۲ فصل اخیر حداقل ۴ بازی ملی برای تیم ملی کنگو انجام داده باشد که مالانگو هیچ کدام از این ۲ شرط را ندارد پس قطعا برای حضور در لیگ ایران مجاز نخواهد بود و حضورش غیر قانونی است.  

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، نقل و انتقالات
خبرهای مرتبط
زمان حضور و مبلغ قرارداد لوئیس با پرسپولیس مشخص شد
داداش‌زاده:
هاشمیان در صورت نبردن ملوان باید از پرسپولیس برود/ کریم باقری جایگزین خوبی است
قرارداد اسپانسری ۵۶۰ میلیارد تومانی باشگاه پرسپولیس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اسبقیان: قهرمانان کشتی در حضور رئیس جمهور پاداش می‎‌گیرند
تیم ملی کشتی فرنگی وارد ایران شد
اتفاق عجیب و خوش‌شانسی بزرگ برای والیبال ایتالیا + فیلم
دمبله برنده توپ طلا شد، یامال برترین بازیکن جوان سال
آخرین اخبار
دمبله برنده توپ طلا شد، یامال برترین بازیکن جوان سال
اسبقیان: قهرمانان کشتی در حضور رئیس جمهور پاداش می‎‌گیرند
تیم ملی کشتی فرنگی وارد ایران شد
اتفاق عجیب و خوش‌شانسی بزرگ برای والیبال ایتالیا + فیلم
پایان رقابت‌های قهرمانی آسیای میانه با کسب ۲۲ مدال برای بدمینتون ایران
قیاس گوهری با دروازه‌بان خارجی استقلال؛ وقتی به استعداد‌های داخلی بی اعتنایی می‌شود
آقاسی خداحافظی خود را پس گرفت: جبران می‌کنم
واکنش شمسایی به پیروزی ۱۰ گله برابر امارات
محرومیت رامین رضاییان از بازی با شمس‌آذر/ استقلال خوزستان، یک بازی بدون هوادار شد
صعود دو پله‌ای بسکتبال ایران در آخرین رده‌بندی فدراسیون جهانی/ تیم ملی همچنان چهارم آسیا
عارف آقاسی را جویباری نابود کرد/ کاش سرخابی‌ها هیچ وقت پولدار نباشند
برتری ۱۰ گله تیم ملی فوتسال ایران برابر امارات در دومین بازی آسیایی
صعود راحت والیبال بلغارستان به جمع هشت تیم برتر جهان
اتهام تجاوز گروهی دوومیدانی‌کاران ایران رفع شد/ دروغ دختر کره‌ای لو رفت!
تاج: ایجاد هر مجموعه ورزشی مساوی است با تخریب یک زندان
نبرد ۱۷ تیم در فصل جدید لیگ برتر تکواندو بانوان
جریمه ویژه برای ۲ بازیکن استقلال
ملکی: باید واقع‌بین باشیم؛ ووشو نیاز به ارتقاء زیرساخت‌ها دارد
بحران در خط دفاعی استقلال؛ ناکامی در استفاده از برتری عددی مقابل پیکان
شمسایی: حق نداریم سهل‌انگاری کنیم/ فراموش نکنیم برای چه چیزی اینجا هستیم
آغاز تورنمنت بین‌المللی چهارجانبه والیبال در اردکان
قدیمی: بیرانوند گزینه دروازه‌بانی تیم ملی هاکی بود/ خوشبختانه در المپیاد ورزشی حضور داریم
کانسلو از فهرست الهلال کنار گذاشته شد
رامین رضاییان به کمیته انضباطی استقلال احضار شد
عزیزی: واگذاری زمین‌های انقلاب و ۲ اعزام تاریخی نقطه عطف گلف ایران خواهد بود
عذرخواهی غانم از سهرابی/ پایان حواشی با نمایش جوانمردی ایرانی و فرانسوی
تصمیم متعارف؛ عارف به‌جای عارف
توپ طلا به کدام بازیکن می‌رسد؟
پیروزی راحت بارسلونا مقابل ختافه در شب درخشش فران تورس + فیلم
هیئت مدیره سپاهان، بازیکنان و کادرفنی را جریمه کرد