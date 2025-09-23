شهروندخبرنگار ما تصاویری از برگزاری مراسم یادبود شهدای والامقام در شهرستان فیروزه استان خراسان رضوی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس مراسم یادبود شهدای جاویدالاثر با حضور "محمد اسماعیل نصرآبادی" فرماندار شهرستان فیروزه، "محمد رستمی"نماینده مردم فیروزه، زبرخان، نیشابور، میانجلگه، در مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای تأمین، فرماندهان نظامی و انتظامی، مدیران و اقشار مختلف مردم در محل امامزاده حسن «ع» برگزار شد. در این مراسم "محمد رستمی" نماینده مردم شهرستان‌های نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان جلگه به عنوان سخنران حضور یافت و در پایان از ایثارگران و بسیجیان تقدیر شد.
گفتنی است شهرستان فیروزه دارای ۱۱ شهید جاوید الاثر می‌باشد که در دوران دفاع مقدس به شهادت رسید‌اند.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

