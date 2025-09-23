معاون عملیات پلیس راهور فراجا با تبریک فرارسیدن هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی جدید، از اجرای طرح ویژه ترافیکی پلیس در بازگشایی مدارس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سردار محمدباقر سلیمی گفت: با شروع مهرماه و بازگشایی مدارس، حجم تردد در معابر درونشهری و برونشهری افزایش چشمگیری خواهد داشت و پلیس راهور با بسیج همه امکانات و هماهنگی با دستگاههای مرتبط، طرح ویژه پوشش ترافیکی مدارس را اجرا میکند.
سردار سلیمی با اشاره به گستردگی مراکز آموزشی در کشور گفت: بیش از ۱۳۰ هزار مدرسه، مرکز آموزشی و دانشگاه در سطح شهرها و روستاهای کشور وجود دارد. از این تعداد، حدود ۴۰ هزار مرکز به دلیل قرار گرفتن در حاشیه معابر اصلی و پررفتوآمد، نیازمند پوشش ویژه ترافیکی هستند. این مراکز بهویژه در ساعات آغاز و پایان مدارس، میتوانند موجب ایجاد گرههای ترافیکی و کاهش ایمنی تردد دانشآموزان گردد.
به گفته وی، در این طرح، پاسهای استقراری پیاده، گشتهای موتورسوار و خودرویی پلیس در اطراف این ۴۰ هزار مدرسه بهطور مستمر و جدی بهویژه در دو هفته ابتدایی مهرماه فعال خواهند بود.
نقش همیاران پلیس و فرهنگیاران ترافیک در ایمنی مدارس
سردار سلیمی گفت: در کنار همکاران پلیس، ظرفیت همیاران پلیس، گذربان مدرسه، و فرهنگیاران ترافیک نیز به کار گرفته شده است. دانشآموزانی که بهعنوان همیاران پلیس آموزش دیدهاند و معلمان و مربیانی که تحت عنوان فرهنگیار پلیس فعالیت میکنند، بازوی کمکی پلیس در مدیریت ترافیک و آموزش غیرمستقیم فرهنگ رانندگی به دانشآموزان خواهند بود.
هشدار به والدین: توقف چندردیفه مقابل مدارس خط قرمز پلیس
وی با هشدار به والدین درباره توقفهای بیمورد مقابل مدارس افزود: از والدین تقاضا داریم هنگام پیاده و سوار کردن فرزندان، حتماً در فاصلهای مناسب از مدرسه توقف کنند. توقف چندردیفه و ازدحام مقابل ورودی مدارس نهتنها موجب انسداد مسیر و ایجاد ترافیک میشود، بلکه تهدیدی برای ایمنی دانشآموزان به شمار میرود.
سرویس مدارس زیر نظارت میدانی پلیس
معاون عملیات پلیس راهور در بخش دیگری از سخنانش به موضوع سرویس مدارس پرداخت و گفت: موضوع سرویس مدارس سه ضلع اصلی دارد؛ مدیران مدارس، شرکتها و مؤسسات حملونقل مجاز که از شهرداریها مجوز دارند، و سازمان تاکسیرانی یا معاونت حملونقل و ترافیک شهرداریها. تمام مجوزها و بررسیهای لازم در این بخش انجام میشود. وظیفه پلیس، نظارت میدانی و جدی بر رفتار ترافیکی رانندگان سرویس مدارس است.
وی تأکید کرد: رانندگان سرویس مدارس باید بدانند که بهنوعی معلمان غیررسمی ترافیک هستند. رفتار رانندگی آنها میتواند بهعنوان یک کلاس آموزشی میدانی، الگوی مستقیم برای دانشآموزان باشد. از اینرو رعایت ظرفیت خودرو، استفاده از وسایل نقلیه ایمن، و پرهیز از هرگونه تخلف برای این رانندگان الزامی است.
هشدار درباره استفاده از وسایل ناایمن در روستاها
سردار سلیمی با اشاره به وضعیت ایاب و ذهاب دانشآموزان در مناطق روستایی هشدار داد: متأسفانه برخی والدین هنوز از وسایل ناایمنی مانند وانت یا کامیونت برای جابجایی فرزندان خود استفاده میکنند یا حتی اجازه میدهند دانشآموزان کمسنوسال با موتورسیکلت در مسیر مدرسه تردد کنند. تجربههای تلخ و آمار حوادث نشان داده که این اقدامات میتواند عواقب جبرانناپذیری داشته باشد. پلیس بهطور جدی با چنین مواردی برخورد خواهد کرد.
ایمنسازی مدارس با همکاری شهرداریها و راهداری
معاون عملیات پلیس راهور فراجا با اشاره به طرحهای مشترک با سازمان راهداری و شهرداریها گفت: در مدارس حاشیه معابر اصلی و جادهها، اقداماتی نظیر نصب علائم هشدار، ترسیم نقوش و نوشتجات بر سطح معابر برای جلب توجه رانندگان، و آرامسازی سرعت در دستور کار قرار گرفته است. این اقدامات در کاهش تصادفات و افزایش ایمنی دانشآموزان نقش موثری خواهد داشت.
مدیریت سفرها با شناور شدن ساعات ادارات و مدارس
وی همچنین از هماهنگیهای صورتگرفته با استانداران و دستگاههای اجرایی خبر داد و گفت: در بسیاری از کلانشهرها، ساعت آغاز فعالیت ادارات بهصورت شناور پیشبینی شده تا توزیع مناسب سفرها صورت گیرد و بار ترافیکی در معابر کاهش یابد. همچنین تغییر و تنوع ساعات شروع مدارس و دانشگاهها در دستور کار قرار گرفته است.
درخواست پایانی از خانوادهها
سردار سلیمی در پایان گفت: از همه خانوادهها درخواست داریم که در مسیر رفتوآمد فرزندان خود به مدرسه، چه با وسیله شخصی و چه باسرویس مدرسه، همکاری لازم را داشته باشند. ایمنی دانشآموزان خط قرمز پلیس است و امیدواریم با همراهی مردم، مهرماه امسال و تا پایان سال تحصیلی بدون حادثه و با آرامش ترافیکی پشت سر گذاشته شود.