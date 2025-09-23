باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسابهرامی- سعدی نقشبندی، رئیس این سازمان، در قرارگاه امنیت غذایی استان که با حضور مدیران مرتبط حوزه کشاورزی برگزار شد، در سخنانی با اشاره به اهمیت روزافزون امنیت غذایی در شرایط کنونی کشور، اظهار داشت: امنیت غذایی پایهایترین رکن توسعه پایدار و سلامت جامعه است و نقش بخش کشاورزی در تأمین این مهم، بیبدیل و انکارناپذیر است. وی افزود: سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان با برنامهریزیهای هدفمند، تلاش دارد علاوه بر تأمین نیازهای داخلی استان، سهم خود را در ارتقای امنیت غذایی کشور ایفا کند.
نقشبندی با اشاره به اینکه امنیت غذایی زنجیرهای کامل از کاشت، داشت، برداشت، فرآوری و عرضه سالم را شامل میشود، بیان کرد: سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اجرای طرحهای نوین آبیاری، حمایت از توسعه کشت محصولات استراتژیک و ترویج کشاورزی دانشبنیان، در مسیر پایداری تولید گام برمیدارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان همچنین به لزوم کاهش ضایعات کشاورزی و افزایش بهرهوری منابع اشاره و تصریح کرد: برنامهریزی برای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، ایجاد زنجیرههای ارزش و حمایت از سرمایهگذاری در این بخشها از اولویتهای جدی سازمان در سال جاری است.
وی با تأکید بر ظرفیت بالای استان کردستان در تولید محصولات کشاورزی به دلیل اقلیم متنوع، منابع آبی ارزشمند و نیروی انسانی توانمند، خاطرنشان کرد: با نگاه علمی و با اتکا به توان بهرهبرداران، میتوان ضمن تأمین غذای سالم و کافی برای مردم استان، نقش بسزایی در تحقق امنیت غذایی کشور ایفا کرد.
نقشبندی در پایان سخنان خود، حمایت از کشاورزان، ترویج الگوی کشت مناسب، افزایش ضریب مکانیزاسیون و توجه ویژه به خودکفایی در محصولات اساسی را از جمله گامهای راهبردی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان دانست و بر لزوم همکاری همه دستگاهها و همراهی بهرهبرداران برای تضمین موفقیت در این مسیر تأکید کرد.